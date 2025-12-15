Arrestaron al hijo de Rob Reiner como sospechoso de la muerte del cineasta y su esposa Los Ángeles

Nick Reiner, el hijo del cineasta Rob Reiner, fue detenido el lunes, según informaron medios estadounidenses, después de que el famoso realizador y su esposa, Michele Singer, fueran hallados muertos en su casa de Los Ángeles, Estados Unidos.
La división de robos y homicidios de la policía trabajó “durante toda la noche en este caso y pudieron detener a Nick Reiner, sospechoso en este caso. Posteriormente fue fichado por asesinato”, dijo el jefe policial de Los Ángeles, Jim McDonnell, a periodistas.
El diario Los Angeles Times reportó que fue ingresado en la cárcel del condado de Los Ángeles bajo sospecha de asesinato.
El hallazgo de dos personas muertas en la residencia de Reiner, el director de Cuando Harry conoció a Sally y Cuestión de honor, fue dado a conocer por la televisión local NBCLA y otros medios.
Inicialmente, la policía de Los Ángeles no confirmó la identidad de las víctimas, pero dijo que estaban investigando un caso de muerte. “No voy a confirmar si alguien está siendo interrogado en este momento o no. Vamos a intentar conversar con todos los miembros de la familia que podamos”, declaró antes el subjefe de la policía de Los Ángeles, Alan Hamilton.