Los Premios Platino ya entregaron sus primeros galardones, ¿logró Colombia alguna estatuilla?

La edición número 13 de los Premios Platino Xcaret se realizará en pocas semanas, pero para este año los organizadores han realizado algunos cambios y han anunciado de manera anticipada algunos de sus ganadores. La ceremonia oficial de estos galardones que exaltan lo mejor del audiovisual iberoamericano durante el último año se realizará en las instalaciones de Xcaret en la Riviera Maya en México el próximo 9 de mayo en una ceremonia transmitida por el canal TNT y la plataforma de streaming HBO Max. Puede leer: Natalia Reyes cuenta cómo fue perseguida en Venezuela su película “Aún es de noche en Caracas” Con el aumento de las producciones, en distintos formatos, en Iberoamérica, la cantidad de categorías en estos galardones han aumentado considerablemente en las últimas ediciones, por lo que sus organizadores decidieron dividir en dos la entrega de los premios, y acaban de anunciar su primera tanda de ganadores, que se entregarán por primera vez en una Ceremonia de Apertura el 7 de mayo. Ambos eventos serán presentados por el colombiano Carlos Torres y Cayetana Guillén Cuervo. Como gran novedad de esta edición se crearon 12 galardones nuevos, resultando en total 36 categorías de premios. Para una mayor agilidad televisiva, se entregarán 15 galardones en la Gala televisada del 9 de mayo, entregándose previamente 21 categorías en la Ceremonia de Apertura del 7 de mayo. Infortunadamente la producción audiovisual colombiana no logró ninguna estatuilla en esta tanda de premiados, teniendo dentro de los nominados a producciones como la película Un Poeta y la serie Estado de fuga.

Estos son los primeros ganadores de los Platino 2026

Se anunciaron en total 21 ganadores en las categorías interpretativas de reparto, las categorías técnicas, así como al Premio al Cine y Educación en Valores. En películas, Álvaro Cervantes recibe el galardón a Mejor Interpretación Masculina de Reparto por Sorda, mientras que Camila Pláate se alza con el premio a Mejor Interpretación Femenina de Reparto por Belén. Por su parte, César Troncoso se alza con el Premio a Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniseries o Teleseries y Andrea Pietra hace lo propio como Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniseries o Teleseries, ambos por la serie argentina para Netflix El Eternauta. Le puede interesar: El Eternauta o la argentinidad mezclada con ciencia ficción El Platino al Cine y Educación en Valores recae este año sobre Belén (Dolores Fonzi), una cinta que versa sobre los derechos reproductivos de las mujeres ante una denuncia falsa que recibe una joven que es acusada de aborto ilegal en Tucumán, Argentina. Por su parte, Tomaz Alves Souza y Mateus Alves (O agente secreto) se alza con el reconocimiento a Mejor Música Original, mientras que Federico Jusid (El Eternauta) se hace con el galardón a Mejor Música Original en Miniserie o Teleserie.