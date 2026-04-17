x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Los Premios Platino ya entregaron sus primeros galardones, ¿logró Colombia alguna estatuilla?

Tanto han crecido estos premios a lo mejor del cine y la televisión Iberoamericana que ya deben dividir la entrega de galardones en los que tendrá la gala oficial (15) –que será el 9 de mayo en México– y en los que se entregan por fuera (21). Ya se conocen algunos ganadores.

  • Este año, el Platino de Honor 2026 recae sobre el actor argentino Guillermo Francella. Los premios Platino Xcaret se entregarán el 9 de mayo en México. FOTO Colprensa
    Este año, el Platino de Honor 2026 recae sobre el actor argentino Guillermo Francella. Los premios Platino Xcaret se entregarán el 9 de mayo en México. FOTO Colprensa
Colprensa
hace 3 horas
bookmark

La edición número 13 de los Premios Platino Xcaret se realizará en pocas semanas, pero para este año los organizadores han realizado algunos cambios y han anunciado de manera anticipada algunos de sus ganadores.

La ceremonia oficial de estos galardones que exaltan lo mejor del audiovisual iberoamericano durante el último año se realizará en las instalaciones de Xcaret en la Riviera Maya en México el próximo 9 de mayo en una ceremonia transmitida por el canal TNT y la plataforma de streaming HBO Max.

Puede leer: Natalia Reyes cuenta cómo fue perseguida en Venezuela su película “Aún es de noche en Caracas”

Con el aumento de las producciones, en distintos formatos, en Iberoamérica, la cantidad de categorías en estos galardones han aumentado considerablemente en las últimas ediciones, por lo que sus organizadores decidieron dividir en dos la entrega de los premios, y acaban de anunciar su primera tanda de ganadores, que se entregarán por primera vez en una Ceremonia de Apertura el 7 de mayo. Ambos eventos serán presentados por el colombiano Carlos Torres y Cayetana Guillén Cuervo.

Como gran novedad de esta edición se crearon 12 galardones nuevos, resultando en total 36 categorías de premios. Para una mayor agilidad televisiva, se entregarán 15 galardones en la Gala televisada del 9 de mayo, entregándose previamente 21 categorías en la Ceremonia de Apertura del 7 de mayo.

Infortunadamente la producción audiovisual colombiana no logró ninguna estatuilla en esta tanda de premiados, teniendo dentro de los nominados a producciones como la película Un Poeta y la serie Estado de fuga.

Estos son los primeros ganadores de los Platino 2026

Se anunciaron en total 21 ganadores en las categorías interpretativas de reparto, las categorías técnicas, así como al Premio al Cine y Educación en Valores.

En películas, Álvaro Cervantes recibe el galardón a Mejor Interpretación Masculina de Reparto por Sorda, mientras que Camila Pláate se alza con el premio a Mejor Interpretación Femenina de Reparto por Belén.

Por su parte, César Troncoso se alza con el Premio a Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniseries o Teleseries y Andrea Pietra hace lo propio como Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniseries o Teleseries, ambos por la serie argentina para Netflix El Eternauta.

Le puede interesar: El Eternauta o la argentinidad mezclada con ciencia ficción

El Platino al Cine y Educación en Valores recae este año sobre Belén (Dolores Fonzi), una cinta que versa sobre los derechos reproductivos de las mujeres ante una denuncia falsa que recibe una joven que es acusada de aborto ilegal en Tucumán, Argentina.

Por su parte, Tomaz Alves Souza y Mateus Alves (O agente secreto) se alza con el reconocimiento a Mejor Música Original, mientras que Federico Jusid (El Eternauta) se hace con el galardón a Mejor Música Original en Miniserie o Teleserie.

Thales Junqueira (O agente secreto) fue premiado como Mejor Dirección de Arte; Eduardo Serrano y Matheus Farias (O agente secreto) a Mejor Dirección de Montaje; Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas (Sirât) a Mejor Dirección de Sonido; Mauro Herce (Sirât) a Mejor Dirección de Fotografía; Pep Claret (Sirât) a Mejores Efectos Especiales; Helena Sanchís (La Cena) a Mejor Diseño de Vestuario; Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Nacho Díaz (El cautivo) a Mejor Maquillaje y Peluquería.

Lea la crítica de Samuel Castro: Desde Recife, con amor: El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho

En este misma línea, también resultan ganadores en las categorías de Miniserie o Teleserie:

- Pepe Domínguez del Olmo (Anatomía de un instante) a Mejor Dirección de Arte en Miniserie o Teleserie.
- Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow (El Eternauta) a Mejor Dirección de Montaje en Miniserie o Teleserie.
- Daniel de Zayas (Anatomía de un instante) a Mejor Dirección de Sonido en Miniserie o Teleserie.
- Álex Catalán (Anatomía de un instante) a Mejor Dirección de Fotografía en Miniserie o Teleserie.
- Ezequiel Rossi, Pablo Accame y Ignacio Pol (El Eternauta) a Mejores Efectos Especiales en Miniserie o Teleserie.
- Fernando García (Anatomía de un instante) a Mejor Diseño de Vestuario en Miniserie o Teleserie.
- Marcos Cáceres y Dolores Giménez (Menem) a Mejor Maquillaje y Peluquería en Miniserie o Teleserie.

La lista final de premiados se completará durante la Gala del próximo 9 de mayo, en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya (México), donde la gran fiesta del audiovisual iberoamericano concluirá tras haber entregado un total de 35 reconocimientos, de entre los cuales 20 ponen en valor al largometraje y 15 reconocerán a todas las producciones seriadas.

Además de todos estos galardones, se entregarán también los seis Premios del Público y, por supuesto, el Platino de Honor 2026, que este año recaerá sobre Guillermo Francella, conocido por títulos como Rudo y Cursi, El secreto de sus ojos, El clan, Corazón de león, El robo del siglo, Granizo, Mi obra maestra o El encargado y que, además, en esta edición de los Premios Platino, está nominado a Mejor Interpretación Masculina por Homo Argentum.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos