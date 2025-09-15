Un corto paisa fue galardonado en el Festival Internacional de Cine Independiente de Oldenburgo

Hace 10 años Jorge Flórez empezó a trabajar en La Flor del Miedo, un cortometraje. Quería hacer cine, quería hablar de una problemática, real, actual, del reclutamiento forzado, pero quería hacerlo a través de la fantasía y la ficción, y a casi nadie le pareció una buena idea. Era demasiado costoso llevarla a cabo.
Entonces la hizo como pudo, con los recursos que tenía. Sacando plata de lo que le dejaba su trabajo haciendo videos musicales, empleando técnicas mixtas que le permitieran grabar todo lo que tenía en la cabeza, y el resultado no pudo ser mejor: su corto se quedó con el primer premio a Mejor Cortometraje del Festival Internacional de Cine Independiente de Oldenburgo, Alemania, este fin de semana.