Carlos Vives anunció Tour al sol, la serie de conciertos que lo traerá a Medellín

El samario es uno de los referentes del pop colombiano y uno de los responsables de la internacionalización de la música colombiana.

    En el segundo semestre de 2026, el cantante estará de gira por varias ciudades del país. Foto: Cortesía Diego Hines
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

18 de septiembre en Ibagué; 25 y 27 de septiembre en Bogotá; 16 en Bucaramanga y 17 de octubre en Medellín; 6 de noviembre en Pereira; y 21 de noviembre en Cali son las fechas confirmadas del regreso de Carlos Vives a los escenarios colombianos con su nueva gira Tour al sol.

Siga leyendo: Ella es Raquel Ochoa, la paisa que ganó el premio más importante del mundo en biotecnología reproductiva

El artista samario anunció oficialmente su retorno al país tras ocho años sin giras nacionales, luego de su última serie de conciertos en 2018. Tour al sol marca una nueva etapa en su carrera y propone una experiencia musical y emocional que busca reconectar con lo esencial, celebrar la identidad y honrar los valores que han definido su trayectoria artística. Además de Colombia, la gira también incluirá nuevas fechas en Ecuador, mientras que su inicio está previsto para abril de 2026 en Canadá y Estados Unidos.

La propuesta conceptual del tour se articula como un recorrido simbólico que sigue el camino del sol: desde el amanecer, asociado a la esperanza; pasando por el mediodía, cargado de energía y celebración; hasta el atardecer, entendido como un momento de emoción colectiva y transformación. Este enfoque se reflejará en el repertorio, la puesta en escena y la narrativa de cada concierto.

Lea aquí: 40 años de País Paisa: así será la celebración de la obra que puso a la cultura antioqueña en el escenario

El anuncio de la gira coincide con el lanzamiento de Te Dedico, primer sencillo de su próximo álbum El Último Disco. Se trata de una canción íntima que introduce una nueva etapa creativa para Vives y funciona como carta de presentación de un trabajo que dialoga entre la memoria, el presente y el futuro. El tema gira en torno a la gratitud, el amor profundo y la dedicación sincera.

