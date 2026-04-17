El Niño de Elche llega con su arte fronterizo a Medellín

El Niño de Elche –Francisco Contreras Molina– es un caso singular en la industria musical actual. Su trabajo artístico se nutre de las tradiciones del flamenco, pero también abreva en otros sonidos y estéticas, entre ellos los del rap, la electrónica y el jazz. Claro, se dirá que las fusiones musicales están al orden del día de las plataformas y las disqueras. Sin embargo, El Niño del Elche no es solo músico: sus exploraciones incluyen la escritura de poesía, el performance y el audiovisual. Mucho de ese pensamiento fronterizo –palabra del propio artista– se verá en el concierto de hoy sábado 18 de abril, a las ocho de la noche, en el Patio Teatro del Claustro Comfama. Allí, estará con un formato de flamenco –canto, percusión y guitarra–, con dosis de teatro y performance. Siga leyendo: Hallazgo histórico: investigadores ubican por primera vez en 400 años la casa de Shakespeare en Londres

¿Cómo se gestó esa manifestación múltiple en su trabajo artístico?

“Entiendo ese espíritu de interdisciplinar, como una postura de estar en los ‘entres’, en los espacios agrietados, en las fronteras. Las fronteras no son líneas, son zonas que están entre territorios estandarizados, canonizados. Ese espíritu me viene del flamenco. El mundo del flamenco tiene que ver con esa disonancia constante con las posturas más estándares. En el flamenco encontramos personajes que están en esa situación mucho más que en el rock, que en el jazz, que la música clásica. Otra cosa es que actualmente el mundo del flamenco se ha estandarizado por otra cuestión de intereses”.

¿Cómo se conecta su trabajo con la figura de Manuel Torre?

“Manuel Torre es un cantaor que siempre me interesó. Primero porque hay muchísima leyenda a su alrededor. Y esto siempre me interesa. No tanto para desmitificar, que también es un ejercicio que muchas veces me gusta, sino para sumergirme en la mitificación, en la ficción, en la mentira, las fábulas. Todas las músicas populares se construyen así y a partir de ahí generan otro tipo de representaciones, de experiencias. En este caso, Manuel Torre reunía por un lado pues todo el imaginario del cantaor anárquico. Cantaba cuando le venía la inspiración. Lorca se inspiró en él para crear la idea del duende. Decidí que era un buen personaje, sobre todo en relación a mi figura. En el imaginario de flamenco se supone que este es un cantaor totalmente contrario a las posiciones o fundamentos tanto filosóficos como estéticos que yo represento”. Lea aquí: “Quien ha visto una ópera bien hecha no suelta el género”: Ragnar Conde, director mexicano en Medellín

El arte es una lucha y una búsqueda de la identidad. Por ejemplo, El Niño de Elche ha pensado en liberarse de la “marca” de ser el Niño de Elche para volver a ser Francisco –Paco, para sus amigos– o cualquier otra cosa.

En algunas entrevistas ha hablado de la idea de dejar de ser El Niño de Elche...