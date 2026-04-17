El Niño de Elche llega con su arte fronterizo a Medellín

El Niño de Elche –Francisco Contreras Molina– es un caso singular en la industria musical actual. Su trabajo artístico se nutre de las tradiciones del flamenco, pero también abreva en otros sonidos y estéticas, entre ellos los del rap, la electrónica y el jazz. Claro, se dirá que las fusiones musicales están al orden del día de las plataformas y las disqueras. Sin embargo, El Niño del Elche no es solo músico: sus exploraciones incluyen la escritura de poesía, el performance y el audiovisual. Mucho de ese pensamiento fronterizo –palabra del propio artista– se verá en el concierto de hoy sábado 18 de abril, a las ocho de la noche, en el Patio Teatro del Claustro Comfama. Allí, estará con un formato de flamenco –canto, percusión y guitarra–, con dosis de teatro y performance.
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