Shakira y un estadio propio y a su medida para llevar su gira a España

Tras ocho años, Shakira volverá a cantar en España y lo hará de manera especial. La cantante llega al país con un show único que incluye un estadio diseñado especialmente para ella, el Estadio Shakira.

En España, la gira Las Mujeres Ya No Lloran se convertirá en una residencia de tres días, 25, 26 y 27 de septiembre, aunque es probable que se extienda, como ya le pasó en otras fechas de la gira.

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“Durante la residencia europea en el estadio Shakira, la ciudad acogerá una amplia variedad de actividades: conciertos, exposiciones, charlas, talleres, cine, gastronomía, literatura y experiencias culturales compartidas, todas curadas por Shakira bajo el nombre Es Latina. La Nación Latina no es un territorio geográfico: es una comunidad transnacional unida por el idioma, el ritmo, la creatividad, la resiliencia y la alegría”, dice el comunicado de Live Nation, productora del evento.

El Estadio Shakira estará ubicado en Iberdrola Music, en el distrito madrileño de Villaverde y tendrá capacidad para más de 50.000 fans por noche. Este espacio fue diseñado por el reconocido estudio de arquitectura Bjarke Ingels Group (BIG), y sigue las pautas del espacio inmersivo que fue el utilizado por Adele en su residencia en Alemania: ofrecerá visibilidad total, acústica de última generación y experiencias prémium para los fans, introduciendo por primera vez en España el formato internacional de residencia artística.