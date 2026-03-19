Es la hora del Estéreo Picnic: los más esperados

Para finales de los noventa, una gira musical por Latinoamérica pasaba por el ABC: Argentina, Brasil, Chile. El oligopolio de la industria del entretenimiento parecía impenetrable, pero, a inicios del siglo XXI, un (entonces) pequeño festival dio el primer paso para consolidar a Colombia como un escenario de entretenimiento exitoso: el Festival Estéreo Picnic.
En medio de retos, aquel evento cumple quince años, y la cartelera de artistas tiene las expectativas altas con estrellas contemporáneas y artistas clásicos de la música. Entre los más esperados están Sabrina Carpenter, Tyler the Creator, Deftones, Lorde y Doechii, quienes se preparan para presentarse en Colombia y Brasil.