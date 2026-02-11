x

Conocer a Medellín a través de la música: empieza cátedra abierta en la Biblioteca Pública Piloto

A partir del 11 de febrero y hasta el 27 de mayo, las sesiones serán los miércoles a las 6:00 p.m. La cátedra es de entrada libre. Le contamos.

  • La cátedra Medellín y la música se realizará todos los miércoles a las 6:00 p. m. en el Auditorio Torre de la Memoria de la Biblioteca Pública Piloto. La entrada no tiene costo. FOTO: Manuel Saldarriaga
El Colombiano
El Colombiano
11 de febrero de 2026
bookmark

Medellín es sinónimo de reguetón, porque el reguetón es más que música, es un estilo de vida fuertemente arraigado en la ciudad. El género, de alguna manera, modernizó la idea de antioqueñidad, porque el éxito económico y el reconocimiento a nivel mundial de varios de los artistas locales le calza perfecto a esta cultura orgullosa y ambiciosa, entonces parece que la historia de la música en la ciudad empezara y terminara ahí, pero no.

Le puede interesar: 40 años de País Paisa: así será la celebración de la obra que puso a la cultura antioqueña en el escenario

“Antes de la década del 2000, cuando emergió el proceso hegemónico de este género, la ciudad había logrado concretizar formas sonoras que dieron cuenta de los procesos sociales desde la constitución de la industria discográfica durante los años 50 y su desarrollo por diversos géneros como el tropical chucu-chucu, la salsa, el rock, el metal, el punk y el hip hop, entre las décadas de 1960 y 1990”, dice el comunicado que presenta la cátedra Medellín y la Música, Historia(s) de la(s) música(s) popular(es) en Medellín, realizado por la Universidad Nacional, el ITM y la Biblioteca Pública Piloto.

La cátedra empezó el año pasado en el marco de los 350 años de Medellín, repasando la relación del cine y la ciudad, es decir analizando no sólo el cine hecho en Medellín, sino viendo la ciudad a través del cine.

–El contexto inicial para pensar esos 350 años era considerar una parte de la historia de la ciudad que no necesariamente tiene que ver con el discurso canónico sobre el desarrollo de la ciudad y su cultura, sino explorar en los intersticios de ese desarrollo urbano y cultural para entender ciertas características y matices de nuestra idiosincracia –dice docente investigador del ITM y coordinador la cátedra, Juan Diego Parra.

La cátedra se realizará todos los miércoles a partir del 11 de febrero y hasta el 27 de mayo en la Biblioteca Pública Piloto. El recorrido empieza en los años 40, cuando “en pleno proceso de crecimiento urbano, la ciudad se constituyó en eje del circuito musical colombiano” y termina en la actualidad. Eso incluye la música popular y la formación del gusto en la ciudad, el desarrollo de la industria musical, el tango, el porro y las Big Bands, la música parrandera, el rock y el nadaísmo, la salsa, la música tropical, la radio juvenil, el metal, el punk, el rock alternativo y el rap y el reguetón.

Entre los ponentes de las charlas se cuentan Gilmer Mesa, Fruko, Carlos Alberto David Bravo, Román González, Vicky Trujillo, Alberto Burgos, el mismo Juan Diego y más.

Lea también: El Museo de Antioquia cumple 145 años y empieza la celebración con novedades en los recorridos, las salas y más

La cátedra, que es abierta al público y con entrada libre, es un espacio para pensar la ciudad desde y a través de la música.

–La idea es reconocernos a partir de nuestras expresiones sonoras, cómo las músicas que se van produciendo dan cuenta de su época, pero también constituyen una construcción idiosincrásica, cómo van definiendo maneras de ser. Nosotros estamos impregnados de esos sonidos que han ido apareciendo en nuestra historia social y que van determinando formas de expresión estética y definiendo la noción de gusto. La música puede contar una historia alternativa de esa otra historia canónica que habla como de los grandes hitos y los grandes personajes –concluye Juan Diego.

Programación

Febrero 11: Presentación. La música en Medellín. Conversatorio vinilero entre Juan Diego Parra y Óscar Tamayo.

Febrero 18: La música popular en Medellín, 1930-1950. Carolina Santamaría.

Febrero 25: La industria discográfica en Medellín, 1940-1970. Juan David Arias.

Marzo 4: El tango en Medellín, 1930-1950. Gilmer Mesa.

Marzo 11: El auge de las orquestas de Porro Big Band. Lucho, Edmundo, Pacho y otros... Alberto Burgos.

Marzo 18: La música parrandera paisa. Zahira López.

Marzo 25: Antes de Ancón. Rock and roll y nadaísmo. Juan Diego Parra.

Abril 8: Medellín conoce la salsa, 1950-1970. Conversatorio entre Juan Diego Parra y Fruko.

Abril 15: Del sonido sabanero al sonido paisa. Música Tropical en Medellín. Juan Sebastián Ochoa.

Abril 22: La salsa en Medellín 1970-1980. Gilmer Mesa.

Abril 29: La radio juvenil en Medellín Décadas 1960-1990. Conversatorio entre Vicky Trujillo y Román González.

Mayo 6: Metal Medallo. Si quieres paz, prepara la guerra. Juan Diego Parra.

Mayo 13: Punk Medallo. La Mala Hierba. Conversatorio entre Carlos Alberto David Bravo y Román González.

Mayo 20: Años 90. Rock Alternativo y “renacimientos” sonoros en Medellín. Román González.

Mayo 27: Rap, Hip Hop y reguetón. Sara Kapkin.

