Conocer a Medellín a través de la música: empieza cátedra abierta en la Biblioteca Pública Piloto

Medellín es sinónimo de reguetón, porque el reguetón es más que música, es un estilo de vida fuertemente arraigado en la ciudad. El género, de alguna manera, modernizó la idea de antioqueñidad, porque el éxito económico y el reconocimiento a nivel mundial de varios de los artistas locales le calza perfecto a esta cultura orgullosa y ambiciosa, entonces parece que la historia de la música en la ciudad empezara y terminara ahí, pero no.

“Antes de la década del 2000, cuando emergió el proceso hegemónico de este género, la ciudad había logrado concretizar formas sonoras que dieron cuenta de los procesos sociales desde la constitución de la industria discográfica durante los años 50 y su desarrollo por diversos géneros como el tropical chucu-chucu, la salsa, el rock, el metal, el punk y el hip hop, entre las décadas de 1960 y 1990”, dice el comunicado que presenta la cátedra Medellín y la Música, Historia(s) de la(s) música(s) popular(es) en Medellín, realizado por la Universidad Nacional, el ITM y la Biblioteca Pública Piloto.

La cátedra empezó el año pasado en el marco de los 350 años de Medellín, repasando la relación del cine y la ciudad, es decir analizando no sólo el cine hecho en Medellín, sino viendo la ciudad a través del cine.

–El contexto inicial para pensar esos 350 años era considerar una parte de la historia de la ciudad que no necesariamente tiene que ver con el discurso canónico sobre el desarrollo de la ciudad y su cultura, sino explorar en los intersticios de ese desarrollo urbano y cultural para entender ciertas características y matices de nuestra idiosincracia –dice docente investigador del ITM y coordinador la cátedra, Juan Diego Parra.