Así se escribe la nueva partitura de Antioquia: IberAcademy reunió a profes de música de los municipios

En la mañana del viernes 8 de mayo, el maestro Alejandro Posada les contó a un grupo de profesores de música de los municipios de Antioquia la estrategia que tuvo que inventarse para que los jóvenes músicos de una orquesta extranjera levantaran la vista de las partituras durante los ensayos. Les dijo a los violinistas que se pusieran de pie, caminaran hasta el sitio de los violistas, sin dejar de tocar. Luego, les dijo a los violistas que fueran hasta el lugar de los violinistas. Ambos grupos lo hicieron entre risas, sin perder el hilo de la música. Fue una de las anécdotas que el director sinfónico les contó a los profesores de los municipios durante las jornadas del Primer Encuentro Departamental de Profesores de Música de Antioquia, organizado por IberAcademy en el Recinto Quirama.
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El encuentro duró cuatro días, organizado en dos grupos. El primero estuvo el martes y el miércoles mientras el segundo se reunió el jueves y viernes. La iniciativa hace parte de la comunidad EMA (comunidad de escuelas de música de Antioquia), y surgió a partir de una reflexión de los miembros de IberAcademy sobre las oportunidades y necesidades de los jóvenes músicos de los municipios. María Helena Tamayo, directora ejecutiva de IberAcademy, le contó a EL COLOMBIANO que la convocatoria incluyó a casi todas las subregiones de Antioquia.
El origen del proyecto se remonta a 2018, cuando la organización empezó a cuestionarse cómo conectar más a los municipios con las oportunidades de formación musical. María Helena recordó que uno de los jóvenes vinculados a IberAcademy habló sobre la sensación de lejanía que existía frente a las posibilidades de formación para quienes viven fuera de las ciudades principales.
A partir de esa reflexión, IberAcademy comenzó a buscar mecanismos para que los estudiantes beneficiados con becas pudieran retribuir en sus territorios lo aprendido. Inicialmente enviaron monitores para acompañar procesos en municipios, pero posteriormente concluyeron que era necesario comprender de manera más profunda las dinámicas de las escuelas de música.
En 2021 comenzó la construcción de la llamada “ruta en crescendo”, implementada desde 2022. El proceso reunió a estudiantes, profesores, padres de familia, secretarios de Cultura y otros actores comunitarios con el objetivo de entender qué significaban las escuelas de música para los municipios y cuáles eran sus principales necesidades.