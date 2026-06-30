Almadía es la editorial mexicana invitada especial a la Fiesta del Libro, aquí su historia

Almadía, una de las editoriales independientes más reconocidas de México, será la gran invitada internacional durante la celebración de los 20 años de la Fiesta del Libro y la Cultura, que tendrá lugar del viernes 11 al domingo 20 de septiembre en el Jardín Botánico.

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La editorial, que nació en Oaxaca, México, es parte de un proyecto familiar que empezó hace 70 años, con la fundación de la librería del abuelo de Guillermo Quijas, director de Almadía.

–Uno de los primeros trabajos que yo hice en su momento, cuando empecé a trabajar en la librería, fue ayudar a mi abuelo a publicar un par de libros; ese fue el germen de Almadía. En 2005 decidimos formalizar el trabajo editorial, abrir una empresa y buscar que los libros pudieran salir de Oaxaca, llegar a México y luego a otros países –dice Guillermo desde México.

Justamente el primer país por fuera de México en el que circularon los libros de Almadía fue Colombia, por eso está invitación a la fiesta del libro en Medellín es tan especial, es una especie de reencuentro.

Almadía nació el 17 de febrero de 2005, tiene un propósito simple: publicar los libros que los sorprenden y los emocionan, dándole enorme importancia al diseño para hacer de los libros objetos provocadores y seductores desde la portada.

En poco más de 20 años han editado más de 400 títulos que se estructuran en torno a los grandes géneros literarios, como son la narrativa, la poesía, el ensayo, la crónica y lo infantil, poniendo especial interés en las propuestas de autores nuevos –más o menos el 60% de lo que publican cada año son primeras obras de autores emergentes–. En estos años la editorial también ha consolidado una presencia activa en México, América Latina y España.

Para su visita a Medellín, Almadía viene con una nutrida delegación integrada por autores y creadores mexicanos como Alejandro Magallanes, diseñador gráfico, artista visual e ilustrador encargado del diseño de los libros de la editorial; Andrea Chapela, escritora de ciencia ficción, ensayista, traductora y docente; Bernardo Esquinca, probablemente el autor más leído de la editorial en México –le han publicado 15 libros–, que explora el terror y la novela negra tejiendo vínculos entre lo sobrenatural y lo policiaco.

Daniela Tarazona, ganadora del prestigioso Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz (2022) por su novela Isla partida (2021), es para Guillermo una de las voces más importantes de la literatura mexicana en la actualidad y su más reciente novela es El corazón habitante (2025), de la que asegura es una de las más hermosas que ha leído en los últimos años. El texto que transcurre en tres escenarios aparentemente desconectados, desafía las fronteras del tiempo y la imaginación.

También vendrán con la editorial Natalia Trigo, escritora, profesora e investigadora especializada en literatura de migración, literatura fronteriza y escritura multilingüe y Yásnaya Aguilar, lingüista, escritora y traductora, entre otros invitados.

Entre las sorpresas que presentará la editorial en su visita a la Fiesta del Libro y la Cultura también se cuenta la primera edición del Premio Almadía, que reconoce novelas breves inéditas. El ganador, que se conocerá a finales del mes de julio, será escogido por un jurado conformado por Cristina Rivera Garza, Selva Almada y Mónica Ojeda. El ganador o ganadora estará en Medellín para hacer el primer evento con el libro publicado.

Desde 2024, la Alcaldía de Medellín invita cada año a una editorial internacional para ocupar una de las franjas principales de la programación. En las dos ediciones anteriores de la Fiesta del Libro y la Cultura, las editoriales Sexto Piso (México) y Periférica (España) fueron las invitadas de honor. Este año la iniciativa se reafirma con la llegada de Almadía. Este espacio está pensado como una vitrina de intercambio cultural y literario.

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–Los festivales y las ferias del libro son espacios naturales donde las editoriales y los autores se encuentran con los lectores de una manera distinta, porque tienen un espíritu mucho más popular, de ir con la familia, los amigos, de ser más un paseo, y eso no sucede en las dinámicas de la industria. Para los editores es una forma de ver, de saber, qué piensa y qué perciben esos lectores de los libros que publicas –cuenta Guillermo.