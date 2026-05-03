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Encabezados por Sara Jaramillo, 8 autores dictarán clases de escritura en la BPP

El programa de ocho sesiones arranca el 12 de mayo. Cada clase dura 90 minutos y tiene inscripción obligatoria.

  • La escritora Sara Jaramillo impulsa el ciclo Escribir Colombia. FOTO Julio César Herrera
    La escritora Sara Jaramillo impulsa el ciclo Escribir Colombia. FOTO Julio César Herrera
El Colombiano
El Colombiano
03 de mayo de 2026
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La escritora Sara Jaramillo se dio a la tarea de llamar a varios de sus colegas y convencerlos de dictar una clase.

El resultado es Escribir Colombia, un ciclo de ocho sesiones sobre creación literaria que se realizará en la Biblioteca Pública Piloto entre mayo y julio, con algunos de los autores más importantes de la literatura nacional.

La iniciativa hace parte del programa País invitado de Escuela de Escritores, una organización española, con sede en Madrid, que este año puso a Colombia en el centro de su agenda. Jaramillo asumió la curaduría del proyecto y diseñó una programación que, como ella misma anunció, busca “las clases lleguen a mucha gente”.

El ciclo arranca el próximo martes 12 de mayo con Héctor Abad Faciolince, quien dictará Narrar y narrarse. Reflexiones sobre el oficio. Le sigue Dany Hoyos el 21 de mayo con Cómo leer a Gabo y vivir en el intento, y Juan Mosquera el 25 de mayo con Átomos y belleza. De esto están hechas las historias de las que estamos hechos.

En junio continúa con Lina Parra el 9, quien trabajará La invención de un recuerdo: la raíz de la memoria y la escritura de ficción, y Gilmer Mesa el 18, con Medellín contada a través de su literatura. Víctor Gaviria cierra el mes el día 25, con La realidad, una autora: las palabras de la realidad.

Lea también: Días del Libro cumple 20 años: Héctor Abad, Sara Jaramillo y Víctor Gaviria, invitados estrella esta edición

En julio, la propia Jaramillo tomará el turno el 2 con Malicia indígena en la literatura colombiana: la teoría de la papaya, y Lorena Salazar Masso cerrará el ciclo el 7 con De dónde soy cuando escribo: exploración de los lugares, geográficos y emocionales y su influencia en el pensamiento y la escritura.

Todas las sesiones se realizan a las 6:00 p.m. en la Biblioteca Pública Piloto, tienen una duración de 90 minutos e inscripción obligatoria. El ciclo contó con un descuento anticipado hasta el 1 de mayo.

Habrá una programación paralela en Madrid con actividades en la Librería Altamarea y la Casa del Lector, con autores como Juan Gabriel Vásquez, Melba Escobar y Ana María Caballero. Más información en la página web escueladeescritores.com/colombia.

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