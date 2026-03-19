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Corozo, una road movie colombiana que llega a las salas de cine alternativas del país

La película se hizo sin los grandes presupuestos de la industria audiovisual colombiana.

  • Simón Elías y Paulina Díazgranados son los protagonistas de Corozo. Foto: Cortesía.
    Simón Elías y Paulina Díazgranados son los protagonistas de Corozo. Foto: Cortesía.
El Colombiano
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hace 1 hora
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El sábado 21 de marzo a las 2:40 p.m. en el Museo de Arte Moderno de Medellín, se proyectará Corozo, el primer largometraje del colombiano Simón Elías, quien cumplió los roles de guionista, director y protagonista.

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Según Elías, Corozo es una película concebida bajo un modelo de producción independiente, en el que las decisiones creativas estuvieron ligadas desde el inicio a las limitaciones presupuestales. El guión fue escrito en tres semanas, con una planificación orientada a reducir costos. Por ejemplo, el equipo trabajó en locaciones exteriores y con luz natural. Esta estrategia permitió prescindir de equipos técnicos adicionales y optimizar los recursos disponibles.

El rodaje se desarrolló en 2021 en distintos puntos de la costa Caribe colombiana, en un recorrido que incluyó Puerto Colombia, Barranquilla, Santa Marta y áreas cercanas a Palomino. La grabación se completó en 13 días, un periodo reducido frente a los estándares de la industria, lo que exigió un proceso previo de ensayos y organización detallada.

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Durante la filmación, el equipo enfrentó condiciones climáticas adversas, incluyendo una fuerte temporada de lluvias que afectó las locaciones y la logística. No obstante, estas circunstancias fueron incorporadas a la narrativa visual de la película, que presenta paisajes solitarios y atmósferas marcadas por el entorno natural.

La historia sigue a Samir, un abogado que abandona su rutina tras la muerte de su abuelo, quien le encarga buscar una caja enterrada en la costa. En ese trayecto conoce a Eva, con quien establece un vínculo a partir de conversaciones sobre la vida, la muerte y las decisiones personales. La estructura del relato sigue los parámetros de la “road movie” centrada en el desplazamiento de los personajes y sus reflexiones.

Tras su rodaje, la película atravesó un proceso de posproducción que se extendió durante varios años, debido a la gestión independiente de edición, diseño sonoro, musicalización y distribución. El proyecto fue presentado en circuitos internacionales, incluyendo el Chicago Latino Film Festival y el Colombian Film Festival de Nueva York.

El estreno en Colombia ha estado enfocado en espacios culturales y alternativos, con funciones en salas independientes y centros culturales. Según su director, la intención es priorizar la exhibición en estos escenarios antes de considerar su llegada a plataformas digitales.

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