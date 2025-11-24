La demanda contra Spotify por millones de reproducciones“inauténticas”: ¿La IA hace la música y también la escucha?

A principios de noviembre, el rapero RBX –cuyo nombre real es Eric Dwayne Collins– presentó ante un tribunal federal de California una demanda colectiva contra Spotify acusando a la empresa de permitir un fraude masivo en las reproducciones de la plataforma. La demanda se refiere en concreto al caso del rapero canadiense Drake.
“Entre enero de 2022 y septiembre de 2025, un porcentaje sustancial y nada trivial de las aproximadamente 37.000 millones de reproducciones de Drake en Spotify no eran auténticas y parecían ser obra de una extensa red de cuentas bot”, dice la demanda.
Aunque el documento no dice cuántas reproducciones son falsas, apunta a que son millones y da ejemplos del funcionamiento anómalo en las cifras del artista. Dice, por ejemplo, que en un periodo de cuatro días, en 2024, al menos 250.000 reproducciones de la canción No Face se originaron en Turquía, pero fueron geolocalizadas falsamente en Reino Unido mediante VPN en un intento de ocultar su procedencia; y que menos del 2 % de los usuarios del rapero representan aproximadamente el 15 % de sus reproducciones totales, lo que resulta bastante sospechoso.
Eso sí, la demanda no es contra Drake, sino contra Spotify, pero Drake sí que sabe por dónde va la cosa. El año pasado y en medio de su disputa con el rapero Kendrick Lamar por la canción Not Like Us –en la que lo acusa de pedófilo–, el canadiense señaló a Universal, la disquera que los representa a los dos, de haber conspirado con Spotify para impulsar artificialmente la canción.
En una petición presentada ante un tribunal de Nueva York, Drake afirmaba que Universal Music Group lanzó una campaña para manipular y saturar los servicios de streaming con el fin de viralizar la canción, incluso mediante el uso de 'bots' y acuerdos de pago por reproducción.