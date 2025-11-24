Leyenda del reggae Jimmy Cliff murió a los 81 años

Durante más de cuatro décadas, Jimmy Cliff, nombre artístico de James Chambers, escribió e interpretó canciones que fusionaron el reggae con el folk, el soul, el ska y el rock, con letras de protesta contra la pobreza, las injusticias y las guerras.
“Con profunda tristeza comparto que mi esposo, Jimmy Cliff, falleció debido a una convulsión seguida de neumonía”, dijo su esposa Latifa Chambers en la cuenta oficial del artista en Instagram, donde agradeció a los familiares, “amigos, compañeros artistas y colegas que han compartido su viaje con él”.
Siga leyendo: Latina Stéreo: trinchera de la salsa y la alegría
“A todos sus fans alrededor del mundo, por favor sepan que su apoyo fue su fortaleza durante toda su carrera. Realmente apreciaba a cada uno de sus fans por su amor”, afirmó.
“Se proporcionará información adicional más adelante” sobre su funeral, agregado en un mensaje firmado también por sus hijos, Lilty y Aken.