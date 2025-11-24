¿La maldición de los Kennedy? El diagnóstico de cáncer terminal de la nieta de 35 años de John F. Kennedy y otras tragedias familiares

Otro hecho trágico sacude a la familia Kennedy y abre de nuevo la teoría de una supuesta maldición que recae sobre la familia del carismático expresidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, quien fue asesinado el 22 de noviembre de 1963 en Dallas (Texas) en medio de una caravana cuando le faltaban dos meses para cumplir tres años de mandato.
Y es que ahora el infortunio alcanzó a Tatiana Schlossberg, nieta del expresidente (y prima segunda del actual secretario de Salud de EE. UU., Robert F Kennedy Jr) quien anunció el pasado fin de semana que le diagnosticaron un tipo de cáncer muy agresivo a sus 35 años.
“Durante mi más reciente prueba clínica, mi doctor me dijo que podría mantenerme con vida por un año, tal vez”, escribió la periodista de 35 años en una columna publicada en la revista The New Yorker el sábado 22 de noviembre, cuando se cumplía el aniversario número 62 del asesinato de su abuelo.
En el texto titulado “A battle with my blood” (Una batalla con mi sangre, por su traducción al español), Schlossberg contó que fue diagnosticada de leucemia mieloide aguda después de ser madre por segunda vez en mayo de 2024.