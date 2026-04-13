La historia del periodista que guardó 30 años una entrevista con García Márquez y ahora la publica

En 1993, el periodista Rafael Dario Jiménez Padilla recibió una invitación de Gabriel García Márquez a conversar con él en Cartagena. El autor de Cien años de soledad se había enterado por boca de un colega que Rafael Darío escribía por entonces una novela inspirada en el coronel Nicolás Ricardo Márquez Mejía, el abuelo del genio de Macondo. Bien visto, no era extraño que ambos se conocieran: los primeros años de García Márquez y de Rafael Darío transcurrieron en la avenida Monseñor Espejo, una calle de Aracataca, Magdalena.
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Rafael Ricardo grabó unos pasajes del encuentro que comenzó a las cuatro de la tarde y se extendió hasta las ocho de la noche. En otras partes del diálogo tomó apuntes, siguiendo las instrucciones de García Márquez, un reportero de la vieja escuela. Luego, ese material durmió el sueño de los justos hasta que hace unos meses unas complicaciones de salud hicieron que Rafael Ricardo cayera en la cuenta que con ese archivo podía hacer un libro. Así fue. Rafael Ricardo dice que está asombrado de la acogida que mereció Atando Cabos, conversaciones con Gabriel García Márquez y Mercedes Barcha Pardo. “Publiqué en redes sociales el anuncio de que iba a vender el libro por encargo, cada ejemplar a cincuenta mil pesos. Alcancé a reunir cinco millones de pesos para imprimir los libros y comprarme unas medicinas”, dice el autor.
El periodista Daniel Samper Pizano conoció el trabajo de Rafael Ricardo durante un evento en conmemoración del centenario de nacimiento de Álvaro Cepeda Samudio y escribió una columna en Cambio. “Desde entonces no he dejado de recibir mensajes y llamadas”, dice Rafael Ricardo. EL COLOMBIANO conversó con él sobre su trabajo en Aracataca, el legado del genio de Macondo y las intimidades de una charla que ahora lo pone en la mira de los medios noticiosos nacionales.