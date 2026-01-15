Video | En el Movistar retumbó El Aventurero en el Cielo, la nueva canción en homenaje a Yeison Jiménez

Los máximos exponentes de la música popular en Colombia se congregaron para honrar la memoria de su colega Yeison Jiménez, el artista caldense, de 34 años, que perdió la vida el pasado sábado 10 de enero en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá. Le puede interesar: Vídeo | “Oren por mi papá”: el desgarrador último adiós de la hija menor de Yeison Jiménez en su homenaje en Bogotá Por eso, este 14 de enero, el Movistar Arena de Bogotá se transformó en el escenario de un homenaje póstumo que trascendió las despedidas tradicionales. Esto no solo sirvió como funeral público, sino como el marco para el estreno oficial de una pieza musical compuesta en su memoria.

La nueva canción, titulada ‘El Aventurero en el Cielo’, fue presentada durante la segunda mitad de la jornada del homenaje a Jiménez ante familiares, amigos, colegas y miles de seguidores del intérprete nacido en Manzanares, Caldas. La propuesta de crear y grabar este sencillo nació de los artistas Pipe Bueno y Ciro Quiñonez, amigos y colegas de Yeison, quienes lideraron la primera parte de la ceremonia antes de dar paso al momento clave del lanzamiento. El estreno ocurrió en un punto de alta carga simbólica: con los artistas rodeando un ataúd dispuesto en el escenario para representar la presencia de Jiménez, la totalidad de los invitados se unió para interpretar la obra por primera vez.

Los colegas de música popular cantando la canción en homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá. FOTO: Tomada de redes sociales @pipebueno

Voces unidas por un legado: una producción en tiempo récord

Al momento de presentar la colaboración ante el público, Pipe Bueno expresó el sentimiento del gremio frente a lo sucedido con Yeison. “La música popular quiere dejar en alto a uno de los artistas más importantes (...) que nos ha dejado un legado gigantesco”, detalló. La producción contó con la participación de un listado extenso de figuras del género, incluyendo a Jhonny Rivera, Arelys Henao, Luis Alfonso, Luis Alberto Posada, Francy, Pipe Bueno, Jessi Uribe, Paola Jara, El Charrito Negro, Alzate, Ciro Quiñonez y Sebastián Ayala.

Once cantantes de música popular participaron en la canción homenaje de Yeison Jiménez. FOTO: Tomada de redes sociales @soysebasherrera

Además, la materialización técnica de este homenaje estuvo a cargo del productor Yohan Usuga y del ingeniero de sonido Dany On The Beat, figuras reconocidas en la industria musical. Ambos profesionales fueron los responsables de coordinar la grabación y mezcla del sencillo en un lapso de apenas cuatro días, permitiendo que la obra estuviera lista para el encuentro en el Movistar Arena tras conocerse el deceso del cantante. "Lo que estamos haciendo hoy es el mejor homenaje. Nos unimos, creamos una canción en menos de 24 horas. Nos unimos todos los artistas (...) 11 artistas que nos unimos para hacerle un homenaje a Yeison y decirle que su legado sigue vivo", expresó Ciro Quiñonez a Radio Blu.

Letra completa de la canción ‘El Aventurero en el Cielo’

Voy a llamar a todo el combo para que alisten un caballo. Voy a sacar el mejor. Una despedida con farra. No se preocupen por la plata, que esta noche invito yo.

Vamos a escuchar a Yeison, que seguro él ya está en el cielo.

Está en su mejor caballo. Qué faltas en mí, parcero.

No olvides que te queremos, por eso estamos cantando. Mi Dios solicita al aventurero, de buenas botas, caballo y sombrero.

Sé que a los ángeles ya los tienes cantando y a tu equipo el cielo conquistando. Desde arriba tú nos estarás cuidando. Con el corazón brindamos, porque todos te queremos.

Colombia llora de pura rabia. Voy a darle hasta la madre, sirvan el guaro, y que el desmadre sea hoy por tu legado.

Descansa en paz, vete tranquilo, vuela.

Aunque en la tierra aquí a todos nos duela.