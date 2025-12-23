El Paseo 8: así será la nueva entrega de la reconocida saga colombiana de comedia

Erick Cañete y Victoria Ortiz son los protagonistas de El Paseo 8. FOTO: Cortesía Dago García Producciones Como ya es costumbre en el cine nacional, cada diciembre llega a carteleras una nueva entrega de El Paseo, la saga de películas de comedia que dramatiza un viaje familiar al mejor estilo colombiano. 2025 no será la excepción: el próximo 25 de diciembre será el estreno de El Paseo 8: La luna de hiel, cinta que promete poner a reír a sus espectadores durante esta época navideña. Lea aquí: Conozca las películas prenominadas a los Óscar y cómo verlas en Colombia En esta ocasión, la película escrita por Dago García sigue a Rosa, una colombiana que emigra a Francia y allí conoce a su novio, Pierre. Ambos deciden viajar al país de origen de ella con el objetivo de casarse y también de celebrar su luna de miel, pero los planes de la boda cambian cuando sus suegros intentan impedir su relación en un viaje a la playa. Dirigida por Felipe Martínez –quien también ha trabajado en producciones como Cumbia Ninja e Historia de un crimen: Colmenares–, el elenco de El Paseo 8 está conformado por Victoria Ortiz, Erick Cañete, Variel Sánchez (quien también hizo parte de la tercera entrega), Maya Zapata, Constanza Hernández y Fernando Memije. EL COLOMBIANO conversó con Ortiz, la actriz que interpreta a Rosa, la protagonista de la cinta. Victoria, reconocida por su participación en la telenovela sobre la vida de la cantante Arelys Henao, asegura que haber trabajado en esta nueva entrega es un honor debido a la larga trayectoria de esta saga, que se inauguró en 2010 con la historia del viaje por carretera desde Bogotá hasta Cartagena de la familia Peinado. Y a pesar de que la película conserva la esencia de las siete que la anteceden, Ortiz asegura que esta cuenta con una visión nueva, totalmente fresca. “Es más realista en comparación con los demás proyectos. Aunque todos son distintos y, al final, se trata de un paseo, siento que este tiene otras cosas. Es una comedia romántica, hay un mix de culturas –la mexicana y la colombiana–, dinámicas familiares chéveres y, además, trabajé con actores con los que nunca había trabajado”, menciona la actriz. Una de las experiencias que resalta Victoria del rodaje de El paseo 8, que fue grabada en Santa Marta y sus alrededores, es el curso de buceo que tuvo que tomar el elenco para poder realizar varias escenas bajo el agua. “Ese era el verdadero paseo que debían haber grabado”, asegura Victoria entre risas, quien además afirma que, aunque esta es una comedia, su personaje no comparte este mismo tinte. “Creo que es una búsqueda interna constante, en la que ella se pregunta una y otra vez por qué esto le pasa a ella, si todo lo habían planeado de cierta forma y, aun así, las cosas están saliendo completamente distinto”, cuenta. Luego de haber hecho parte de esta producción, Ortiz considera que El Paseo sigue conectando año a año con los colombianos porque los hace sentir identificados. “Porque, al final, ¿quién no ha tenido un paseo en la vida? Ya sea de olla, de matrimonio, al exterior... Creo que todos nos sentimos identificados. Además, somos muy arraigados a nuestra cultura y esto también conecta con diciembre y la familia. Está hecho justamente para eso: para sentirnos reflejados, para decir ‘yo en algún momento viví esto’”, concluye. Siga leyendo: ¿Ya las vio? Estas son las 10 mejores películas del año, según Time