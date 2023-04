Hizo parte de la banda de hip-hop WC and the Maad Circle en 1991 y tres años después comenzó su carrera de solista con el álbum It Takes a Thief.

El fentanilo es una de las drogas sintéticas más consumidas en Estados Unidos, y su aparición y mezcla con otros componentes ha causado una grave mortalidad en los últimos 10 años.

Al menos 107.735 estadounidenses murieron entre agosto de 2021 y agosto de 2022 por intoxicación por drogas, el 66 % de ellos por opioides sintéticos como el fentanilo, hasta 50 veces más potente que la heroína.

El fentanilo se fabrica sobre todo en instalaciones de los cárteles mexicanos, en particular el Cártel de Sinaloa y el Cártel Nueva Generación (CJNG), con precursores químicos procedentes de China.