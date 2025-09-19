Este es Emmanuel Valtierra, el ilustrador mexicano que hizo parte del Batman Azteca con sus códices pop

Batman es uno de los superhéroes más famosos del mundo. Aunque la historia de Bruce Wayne, que ha sido contada en cientos de películas, libros y cómics, esté basada en la ficticia Gotham City –que está inspirada en Nueva York–, esta también ha sido llevada a otros países y contextos culturales. Desde el 18 de septiembre está en cines colombianos Batman Azteca: Choque de imperios, la cinta animada que cuenta la trama del murciélago, pero en la época de la conquista española.
El trabajo del ilustrador Emmanuel Valtierra hace parte de este proyecto audiovisual, producido por Warner Bros y DC Studios. El artista es uno de los invitados al Salón del Cómic y la Ilustración de la Fiesta del Libro y la Cultura, que llegará a su fin este domingo 21 de septiembre.
Lo que hace Batman Azteca es reinventar al reconocido superhéroe: ahora Wayne es Yohualli Coatl, un joven azteca cuyo padre es asesinado en la conquista liderada por el militar Hernán Cortés, quien tiene la voz del actor español Álvaro Morte (El Profesor en La casa de papel).
Valtierra realizó algunas ilustraciones para la cinta. Por ejemplo, suyo es el logo de Batman en piedra prendido en fuego que se está utilizando en las piezas publicitarias de la película. No es la primera vez que Emmanuel une cultura pop con cultura mexica: su trabajo se ha hecho reconocido por combinar el arte precolombino con algunos de los personajes más famosos de películas y series.