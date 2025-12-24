María Corina anunció su regreso a Venezuela para una “fase definitiva” contra Maduro y denunció amenazas contra presos políticos

La líder opositora venezolana María Corina Machado lanzó una alerta internacional al denunciar amenazas sistemáticas de ejecuciones extrajudiciales contra presos políticos recluidos en la cárcel de El Rodeo 1, uno de los principales centros de detención del país.
Según Machado, los prisioneros enfrentan intimidaciones directas y reiteradas por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, organismo encargado de la gestión del penal y señalado en reiterados informes internacionales por torturas y tratos inhumanos.
Machado advirtió que estas acciones representan un riesgo inmediato para la vida de los detenidos y constituyen graves violaciones al derecho internacional y posibles crímenes de lesa humanidad.
“Solicitamos protección inmediata para los presos políticos, acceso a observadores independientes y garantías efectivas de vida e integridad personal. Hay vidas en riesgo hoy”, advirtió la dirigente a través de X.