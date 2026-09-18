Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

¿Desmontarán el programa de estímulos? Experta explica la situación del Ministerio de Cultura

En medio de titulares e intercambios en redes sociales, el sector cultural debate sobre el programa de Estímulos.

  • Los artistas y gestores culturales están atentos a los cambios en el Ministerio de Cultura, La experta Jimena Puyo explicó el contexto de la actual crisis en la cartera. Foto EL COLOMBIANO y cortesía.
    Los artistas y gestores culturales están atentos a los cambios en el Ministerio de Cultura, La experta Jimena Puyo explicó el contexto de la actual crisis en la cartera. Foto EL COLOMBIANO y cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Durante esta semana, el programa de Estímulos del Ministerio de Cultura de Colombia está en la mitad de una discusión pública. Aunque las diferencias entre Yannai Kadamani, cabeza de la cartera en el gobierno de Gustavo Petro, y Paola Holguín, responsable actual del ministerio, se remontan a los días del fallido empalme, por estos el debate se centró en unas convocatorias concretas del ministerio. Según Kadamani, es la primera vez en 27 años, la cartera no designará ganadores ni asignará los estímulos económicos correspondientes a las modalidades de premios y reconocimientos del Portafolio del Programa Nacional de Estímulos.

Siga leyendo: ¿Fin del Programa de Estímulos? exministra Kadamani alerta sobre suspensión de estímulos culturales; Ministerio le responde

Para entender el asunto, EL COLOMBIANO conversó con Jimena Puyo, consultora en cultura y patrimonio, coordinadora de la Maestría en Gestión Cultural de la Universidad de Antioquia. Ella afirmó que el panorama es desafiante para el sector cultural, en particular por la confluencia de restricciones fiscales, deudas heredadas, problemas de ejecución presupuestal y decisiones tomadas durante la administración anterior.

La falta de un empalme entre los dos gobiernos agravó la situación. Puyo menciona el Programa Nacional de Estímulos 2026 y, específicamente, la modalidad de premios y reconocimientos, cuyo cronograma establecía el 15 de septiembre como fecha límite para tener evaluados y definidos los ganadores. La experta señala que el problema debe analizarse más allá de los titulares que presentaron la decisión sobre esa modalidad como un desmonte del Programa Nacional de Estímulos, para indagar cómo se desarrolló todo el proceso de planeación y alistamiento necesario para cumplir con este plazo, tarea que vincula necesariamente al nuevo gobierno y también al anterior.

Según explica, las otras modalidades de 2026 (becas, pasantías y residencias ya habían sido asignadas). Sin embargo, frente a las becas asignadas, existe una preocupación por la falta de recursos para cumplir con esos pagos. Puyo asegura que el Ministerio tiene obligaciones pendientes por falta de flujo de caja y que la situación no corresponde únicamente al Programa Nacional de Estímulos. Entre los rubros afectados menciona el programa Artes para la Paz, el Sistema de Formación Artística y Cultural y proyectos relacionados con patrimonio y memoria.

Uno de los elementos que, en su opinión, debe revisarse es la diferencia entre el presupuesto asignado y el presupuesto efectivamente ejecutado. Durante el gobierno de Gustavo Petro, el sector cultura alcanzó niveles presupuestales históricos, con un pico en 2024. Sin embargo, la ejecución de todo el sector ese año, según las cifras citadas por la experta, fue de 64,5 %, mientras que la ejecución del presupuesto de inversión llegó a 54,8 %. Puyo también llama la atención sobre el crecimiento de la planta de personal del Ministerio. Explica que durante años esta se mantuvo alrededor de 312 funcionarios. En 2024, mediante un decreto, se crearon 323 nuevos empleos, con lo que la planta pasó de 312 a 635 cargos.

La consultora aclara que no cuestiona la formalización laboral de personas que anteriormente estaban vinculadas mediante contratos de prestación de servicios. Su preocupación está relacionada con el tamaño y la velocidad del incremento de la planta, debido al impacto que tiene sobre los recursos disponibles para inversión y programas culturales.

Lea aquí: “Prefiero ser glorioso en mi mesa de escritura que famoso”: candidato al Nobel Mircea Cărtărescu en Medellín

Todo este tira y afloje entre las ministras se da en el contexto de la “batalla cultural”. Puyo considera que los debates sobre los enfoques de las políticas públicas son necesarios, pero sostiene que deberían darse con argumentos y datos. También plantea que los enfoques diferenciales deben servir para atender desigualdades estructurales sin generar nuevas exclusiones, por lo que es normal que eventualmente requieran ajustes en su implementación, pero desacreditarlos o desmontarlos no debe ser el camino.

Sobre el futuro del Programa Nacional de Estímulos, Puyo no considera que exista evidencia para afirmar que será desmontado. Recuerda que las demás modalidades de 2026 ya fueron asignadas y que los derechos culturales hacen parte de los derechos humanos, lo que genera obligaciones específicas por parte del Estado para garantizarlos. El problema inmediato, explica, es garantizar los recursos para cumplir las obligaciones adquiridas.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos