¿Desmontarán el programa de estímulos? Experta explica la situación del Ministerio de Cultura

Durante esta semana, el programa de Estímulos del Ministerio de Cultura de Colombia está en la mitad de una discusión pública. Aunque las diferencias entre Yannai Kadamani, cabeza de la cartera en el gobierno de Gustavo Petro, y Paola Holguín, responsable actual del ministerio, se remontan a los días del fallido empalme, por estos el debate se centró en unas convocatorias concretas del ministerio. Según Kadamani, es la primera vez en 27 años, la cartera no designará ganadores ni asignará los estímulos económicos correspondientes a las modalidades de premios y reconocimientos del Portafolio del Programa Nacional de Estímulos.

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Para entender el asunto, EL COLOMBIANO conversó con Jimena Puyo, consultora en cultura y patrimonio, coordinadora de la Maestría en Gestión Cultural de la Universidad de Antioquia. Ella afirmó que el panorama es desafiante para el sector cultural, en particular por la confluencia de restricciones fiscales, deudas heredadas, problemas de ejecución presupuestal y decisiones tomadas durante la administración anterior.

La falta de un empalme entre los dos gobiernos agravó la situación. Puyo menciona el Programa Nacional de Estímulos 2026 y, específicamente, la modalidad de premios y reconocimientos, cuyo cronograma establecía el 15 de septiembre como fecha límite para tener evaluados y definidos los ganadores. La experta señala que el problema debe analizarse más allá de los titulares que presentaron la decisión sobre esa modalidad como un desmonte del Programa Nacional de Estímulos, para indagar cómo se desarrolló todo el proceso de planeación y alistamiento necesario para cumplir con este plazo, tarea que vincula necesariamente al nuevo gobierno y también al anterior.

Según explica, las otras modalidades de 2026 (becas, pasantías y residencias ya habían sido asignadas). Sin embargo, frente a las becas asignadas, existe una preocupación por la falta de recursos para cumplir con esos pagos. Puyo asegura que el Ministerio tiene obligaciones pendientes por falta de flujo de caja y que la situación no corresponde únicamente al Programa Nacional de Estímulos. Entre los rubros afectados menciona el programa Artes para la Paz, el Sistema de Formación Artística y Cultural y proyectos relacionados con patrimonio y memoria.