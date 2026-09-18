Comercio electrónico movió $41,8 billones en segundo trimestre de 2026: ¿qué están comprando más los colombianos?

El comercio electrónico en Colombia ya no es un canal para compras ocasionales y se está convirtiendo en una herramienta cada vez más frecuente para resolver gastos del día a día. En el segundo trimestre de 2026 se registraron 223,87 millones de transacciones en línea, la cifra más alta para un segundo trimestre desde que comenzó la serie en 2019 y un crecimiento de 31,1% frente al mismo periodo de 2025. El salto representa unas 53 millones de operaciones adicionales en un año. Sin embargo, hay un dato que ayuda a entender cómo está cambiando el comportamiento del consumidor: mientras las transacciones aumentaron, el valor promedio de cada compra cayó. Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), las ventas alcanzaron $41,81 billones, con un crecimiento nominal de 20,5% anual. En términos reales, descontando el efecto de los precios, llegaron a $28,78 billones, 13,8% más que un año atrás.

María Fernanda Quiñones, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico señala que el desafío ahora es aumentar la participación del canal digital y llevar sus beneficios a más pequeñas y medianas empresas. FOTO CORTESÍA

El ticket promedio fue de $186.755, 8,1% menos que en el segundo trimestre de 2025. Para María Fernanda Quiñones, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, quien dialogó con EL COLOMBIANO, esa reducción no necesariamente representa una señal negativa. “Cuando el ticket empieza a bajar, significa que yo hago más cotidianamente el e-commerce”, explicó Quiñones. Es decir, el crecimiento ya no estaría concentrado únicamente en compras de mayor valor, como tecnología, viajes o productos específicos, sino en operaciones más pequeñas y recurrentes. Le puede interesar: Comercio electrónico en Colombia alcanzó $145,4 billones en 2025 y marcó récord histórico

Más transacciones y compras más cotidianas

El comportamiento del segundo trimestre también muestra una aceleración frente al comienzo del año. Entre abril y junio se realizaron 12,4% más transacciones que en el primer trimestre, cuando se contabilizaron 199,09 millones. Por número de operaciones, entretenimiento representó 27,99% del total, seguido por tecnología, con 17,22%, y otros servicios y productos del comercio minorista, con 13,22%. Cuando se mide por el valor de las ventas, tecnología concentró 12,07%, otros bienes minoristas 11,55% y seguros 11,47%. Quiñones señala que servicios, turismo y tecnología mantienen una participación importante, mientras categorías como moda, hogar, belleza, cuidado personal, supermercados y alimentos preparados también están ganando espacio. Ese cambio de composición resulta relevante porque el comercio electrónico todavía tiene una participación relativamente pequeña dentro del comercio total. La CCCE estima que alrededor del 5% de las ventas minoristas pasan por canales digitales, mientras que la medición de DANE se ubica cerca del 3%, debido, entre otras razones, a diferencias en la cobertura de los negocios considerados. La distancia frente a otros mercados de la región también es amplia. Quiñones cita participaciones aproximadas de 12% en Brasil, 14% en Chile y 17% en Argentina. Por eso, para el gremio, el reto no es solamente mantener tasas de crecimiento de dos dígitos, sino conseguir que más empresas, especialmente las mipymes, puedan incorporarse al canal digital. Lea más: Comercio electrónico en Colombia movió $26,9 billones al cierre del primer semestre de 2025

Mipymes y competencia internacional, los otros retos

El crecimiento de las transacciones plantea una segunda discusión: quiénes están capturando ese consumo digital y bajo qué condiciones compiten. Quiñones sostiene que muchas pequeñas y medianas empresas todavía tienen dificultades para avanzar desde una presencia básica en internet hacia una verdadera transformación digital. A su juicio, no basta con tener conectividad o abrir un canal de ventas: los empresarios necesitan incorporar herramientas que les permitan mejorar procesos, comercialización, pagos y relación con los clientes. “En términos de transacciones estamos creciendo de forma importante, 31%, pero más allá de estar creciendo, debemos lograr tener una mayor representación en la economía”, señaló. A esto se suma la competencia de las compras transfronterizas. La presidenta de la CCCE plantea que el aumento de pequeños paquetes enviados desde plataformas internacionales está generando una discusión sobre las condiciones tributarias y comerciales frente a los negocios establecidos en Colombia. Conozca también: ¿Lo están apurando a comprar? Estas son las señales de que una marca usa trucos digitales para presionarlo Su argumento es que los productores nacionales y los importadores formales asumen IVA, generan empleo y cumplen obligaciones que, según el gremio, no siempre tienen el mismo peso en determinadas operaciones de bajo valor provenientes del exterior. La CCCE viene trabajando este tema con Fenalco, la Cámara Colombiana de la Confección y otros gremios. Quiñones plantea revisar las reglas de los envíos de bajo valor, conocidos como de minimis, porque una modalidad que inicialmente estaba asociada a compras ocasionales ahora se utiliza con mucha mayor frecuencia. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: