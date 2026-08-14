Estos son los eventos culturales en Medellín este fin de semana para apoyar a los afectados por el terremoto

Si algo ha mostrado la emergencia en la que se encuentra Colombia debido al terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto, es que la solidaridad viene en muchas formas y tamaños. En aquellas ciudades en que las afectaciones no fueron tan grandes, personas se han sumado de diferentes formas para hacerles sentir a aquellos que perdieron todo que no están solos. Una de ellas es Medellín, donde el fin de semana del 14 al 17 de agosto, museos, artistas, cantantes y gestores culturales llevarán a cabo eventos en los que el propósito principal es unir esfuerzos y recaudar fondos para las personas que más lo necesitan. Lea: Terremoto en Colombia: conozca la plataforma que usa inteligencia artificial para organizar ayudas, voluntarios y recursos Estos son tres eventos que se realizarán en la ciudad en los que puede participar y, al tiempo que disfruta de una experiencia artística y cultural, podrá ayudar a los ciudadanos afectados por el sismo que ha dejado 281 muertos, más de 3.970 heridos y 379 desaparecidos.

1. MAMM Fest 2026

Del 14 al 16 de agosto, el Museo de Arte Moderno de Medellín abrirá sus puertas para una nueva edición del MAMM Fest, un festival que durante tres días convertirá sus salas, terrazas y espacios abiertos en escenarios para la música, la gastronomía y diferentes experiencias. El evento reunirá a DJs locales con selecciones que pasarán por géneros como la cumbia, la electrónica, la música experimental y el reguetón, con diferentes ambientes sonoros a lo largo del Museo. La Plazoleta MAMM también tendrá una oferta gastronómica con food trucks de distintas propuestas, que estarán disponibles entre las 12 del mediodía y las 10 de la noche durante los tres días del evento.

Para participar en el MAMM Fest habrá un aporte general, que permitirá acceder a la programación de los tres días, o aportes individuales para quienes prefieran asistir a jornadas o actividades específicas. El evento tendrá un componente solidario. Tras el terremoto, el Museo La Tertulia de Cali mantiene sus puertas cerradas mientras su equipo acompaña a las comunidades afectadas. Por eso, un porcentaje de la boletería del MAMM Fest será entregado a esta institución para contribuir con la labor de sus gestores culturales y ayudar al museo a asumir parte de sus costos durante este periodo. Así, la celebración en Medellín también busca convertirse en una forma de apoyar a quienes, en Cali, hoy están dedicados a atender la emergencia.

2. Mega concierto “Colombia, Medellín te quiere”

Este sábado 15 de agosto, Medellín se sumará a las iniciativas de solidaridad con las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto con el “Gran Donatón Colombia, Medellín te Quiere”. La jornada se realizará en la plaza de La Macarena y comenzará desde el mediodía con un concierto que reunirá a artistas nacionales, mientras que desde las 8:00 de la mañana y hasta las 5:00 de la tarde estarán habilitadas las donaciones para quienes quieran aportar a la emergencia. El escenario contará con una programación para distintos públicos y tendrá artistas como Luis Alfonso, Pipe Bueno, Kapo, Trapical Minds, Andy Rivera, Felipe Peláez, Jhonny Rivera, Daniel Calderón y los Gigantes, Pasabordo, Llane, Juan Duque y Miguel Bueno, entre otros.

Para ingresar al concierto, los asistentes podrán hacer una donación a través de presentes.co. Hay tres opciones de aporte, de $60.000, $90.000 y $140.000, correspondientes a diferentes zonas de La Macarena. Quienes quieran ayudar, pero no puedan asistir al espectáculo, también podrán realizar su aporte durante la jornada, de manera independiente a la entrada.

3. La Jagua en La Bruja Riso, en El Poblado

Del 14 al 16 de agosto, La Bruja Riso, taller de risografía, librería y espacio de diseño de Medellín, realizará La Jagua, una feria que reunirá a artistas, editoriales y proyectos creativos en una jornada que este año también tendrá un propósito solidario. La feria contará con la participación de diferentes proyectos y artistas, entre ellos Alfabeto, Ruscencia, Casa Madremonte, Ediciones Réplica y Gráficas Molinari, Globo Cómics, entre otros. Le puede interesar: Festival Petronio Álvarez 2026: Cali suspende el evento tras terremoto en Colombia Pero La Jagua también quiere convertirse en un espacio de apoyo para las comunidades afectadas por el terremoto. Sus organizadores aprovecharán para apoyar a los damnificados, convirtiendo el lugar también en un centro de acopio. Entre los elementos que se pueden donar están alimentos no perecederos; agua embotellada; cobijas, colchonetas, sábanas, toallas y sleeping bags nuevos; además de linternas, velas, pilas, carpas, impermeables, guantes de trabajo, elementos de limpieza, botiquines básicos de primeros auxilios, pañales y artículos para bebés.

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