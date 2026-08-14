Estos son los eventos culturales en Medellín este fin de semana para apoyar a los afectados por el terremoto

Si algo ha mostrado la emergencia en la que se encuentra Colombia debido al terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto, es que la solidaridad viene en muchas formas y tamaños.
En aquellas ciudades en que las afectaciones no fueron tan grandes, personas se han sumado de diferentes formas para hacerles sentir a aquellos que perdieron todo que no están solos.
Una de ellas es Medellín, donde el fin de semana del 14 al 17 de agosto, museos, artistas, cantantes y gestores culturales llevarán a cabo eventos en los que el propósito principal es unir esfuerzos y recaudar fondos para las personas que más lo necesitan.
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Estos son tres eventos que se realizarán en la ciudad en los que puede participar y, al tiempo que disfruta de una experiencia artística y cultural, podrá ayudar a los ciudadanos afectados por el sismo que ha dejado 281 muertos, más de 3.970 heridos y 379 desaparecidos.