Federico Gutiérrez canceló la presentación de libro sobre el M-19 en Medellín

Este martes, el alcalde de Medellín publicó un trino informando que ordenó la cancelación de la presentación de El M-19, de la guerra a la política, libro que fue lanzado el 21 de abril a las 5 de la tarde en la Biblioteca Pública Piloto (BPP).
“El M-19 no fue un ‘relato romántico’: fue un grupo armado terrorista que dejó víctimas, dolor y muerte en Colombia. Recordemos el Holocausto del Palacio de Justicia. Nuestra ciudad respeta la memoria de las víctimas, no la propaganda de quienes empuñaron las armas”, escribió el mandatario.
En su publicación en X, Gutiérrez también mencionó que el evento tenía “un carácter evidentemente político” y que “en Medellín nunca tendrá espacio la apología al terrorismo”.