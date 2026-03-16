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Este es el evento que durante todo el año celebrará la tradición silletera en Santa Elena

El Festival de la Silleta se realizará el segundo sábado de cada mes en Santa Elena con el propósito de dar a conocer esta tradición considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

  • La Feria de las Flores 2026 se celebrará del 31 de julio al 9 de agosto. FOTO: Manuel Saldarriaga
    La Feria de las Flores 2026 se celebrará del 31 de julio al 9 de agosto. FOTO: Manuel Saldarriaga
El Colombiano
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hace 2 horas
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Son pocos los festivales que extienden su programación durante un año completo. Ese es el caso del Festival de la Silleta, que se realizará durante todo 2026 en Santa Elena para celebrar la tradición silletera y campesina del corregimiento.

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En total, serán nueve las actividades que se llevar a cabo en el marco de este evento cultural, una cada mes. El objetivo de cada una, que tendrá entrada gratuita, es que tanto locales como visitantes puedan acercarse a las prácticas culturales de este territorio y de su gente.

Además, el propósito es comprender qué hay detrás del trabajo de los silleteros, que en 2014 fue reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación por el Ministerio de Cultura.

“Este evento busca promover y mantener viva, durante todo el año, la tradición silletera: una de las manifestaciones culturales más representativas de Medellín y de Antioquia, preservando los saberes asociados a la elaboración de las silletas y a la cultura campesina que ha sido transmitida de generación en generación”, explicó el secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo.

El primer evento de 2026 se llevó a cabo este sábado 14 de marzo y tuvo como protagonista la celebración del Día Internacional de la Mujer. De ahí en adelante, las actividades del Festival de la Silleta están programadas para el segundo sábado de cada mes, lo que significa que la próxima será el 11 de abril.

Además de muestras silleteras, elaboración de estas obras florales en vivo y exhibición de flores, en estos espacios habrá mercado de productos agrícolas y artesanías, presentaciones artísticas con músicos y bailarines locales, así como agrupaciones culturales del corregimiento y del resto de la ciudad.

Después de abril, el próximo encuentro será el 9 de mayo y el 13 de junio. Las actividades continuarán el 11 de julio y, en agosto, el festival bajará a Medellín, ya que es en ese mes cuando se celebra el tradicional Desfile de Silleteros en el marco de la Feria de las Flores, que en 2026 irá del 31 de julio al 9 de agosto.

Luego, la programación continuará el 12 de septiembre, el 10 de octubre y el 14 de noviembre, hasta el último evento, que está programado para el 12 de diciembre.

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