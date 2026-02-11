x

Festival de Poesía de Medellín anuncia fechas y algunos de los invitados a su edición 36

802 poetas del mundo postularon sus trabajos para ser invitados al Festival de poesía de Medellín.

  Durante más de treinta años, el Festival de Poesía de Medellín ha invitado escritores nacionales y extranjeros. FOTO: Julio César Herrera
    Durante más de treinta años, el Festival de Poesía de Medellín ha invitado escritores nacionales y extranjeros. FOTO: Julio César Herrera
El Colombiano
El Colombiano
11 de febrero de 2026
bookmark

Del 4 al 11 de julio de 2026 se celebrará la edición 36 del Festival Internacional de Poesía de Medellín. El encuentro contará con la participación de diez poetas internacionales seleccionados a través de una convocatoria abierta lanzada en noviembre de 2025, cuyo resultado fue anunciado esta semana.

Siga leyendo: Jorge Alberto Restrepo Gómez: La salvaje ternura de la poesía del Gallero

Según los organizadores, al llamado respondieron 802 poetas provenientes de 48 países, en una muestra de diversidad lingüística y cultural, según el acta del jurado. El proceso de selección estuvo a cargo de Soledad Fariña, Gabriel Franco y María Sánchez, quienes realizaron una lectura y deliberación sobre las obras recibidas antes de elegir a los participantes.

En el acta, el jurado destacó la pluralidad geográfica y temática de las propuestas, además de la calidad de los textos. Señaló que las obras exploraron distintas formas del lenguaje poético, desde apuestas de depuración formal hasta escrituras narrativas o experimentales. También identificó poemas centrados en la intimidad y la memoria, y otros enfocados en las violencias, las transformaciones sociales y las preguntas contemporáneas.

Los diez poetas seleccionados para participar en la edición 36 del festival son: Alice S. Yousef (Palestina), Ariel Rosé (Polonia), Bernard Engel (España), Denise León (Argentina), Diana Carolina Daza (Colombia), Imèn Moussa (Túnez), Leandro Calle (Argentina), León Guerrero (Honduras), Marisol Vera Guerra (México) y Tilsa Otta (Perú).

El jurado señaló que las voces elegidas dialogan entre sí y con el espíritu del festival, y que su presencia contribuirá a fortalecer el carácter internacional del encuentro. Asimismo, subrayó que la participación en la convocatoria refleja la vigencia de la poesía.

En el documento, los jurados agradecieron a los 802 poetas que enviaron sus trabajos y a la organización del Festival Internacional de Poesía de Medellín por sostener el evento año tras año.

Le puede interesar: Las nuevas voces de la poesía antioqueña

Para saber más del Festival de Poesía de Medellín

El Festival Internacional de Poesía de Medellín es un evento cultural anual que se realiza en la ciudad desde 1991.

Cada edición reúne a poetas de distintas generaciones, tendencias expresivas y regiones del mundo, quienes realizan lecturas en más de 40 lenguas en teatros, auditorios, espacios al aire libre y parques del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Desde 2002, el festival también se ha extendido gradualmente a 29 municipios de Antioquia y 23 ciudades del país.

Su antecedente se remonta a la década de 1980, con la publicación de las revistas Prometeo, Punto Seguido e Interregno. El primer festival se inauguró el 28 de abril de 1991 bajo el nombre Un día con la poesía, con 16 poetas colombianos y 1.500 asistentes.

