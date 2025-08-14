Ocio y placer, protagonistas del Festival de Filosofía Comfama 2025 del 21 al 23 de agosto

La pregunta que da título a la segunda edición del Festival de Filosofía Comfama —“Ocio y placer: ¿de eso tan bueno sí dan tanto?”— marcará tres días de conversaciones, arte y experiencias inmersivas en Envigado, del 21 al 23 de agosto. El evento reunirá a más de veinte invitados entre filósofos, escritores, artistas y divulgadores para explorar, desde distintas perspectivas, cómo estas nociones atraviesan la vida contemporánea.
Lea también: La animación toma fuerza en Antioquia: historias desde el Festival de Animación Comfama
La propuesta, organizada por Comfama en alianza con la Alcaldía de Envigado, se desarrollará en dos escenarios clave: el Parque Cultural y Ambiental Otraparte y la Biblioteca Débora Arango. Allí, el público encontrará conferencias, debates, talleres, pódcast en vivo y exposiciones artísticas que invitan a pensar si el ocio y el placer son derechos, privilegios o necesidades, y cómo han sido interpretados a lo largo de la historia.