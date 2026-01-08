¿Petro puede visitar a Trump sin tener visa y estar en la Lista Clinton?

En el complejo ajedrez de la política exterior, la invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, abrió un debate jurídico y diplomático poco habitual. El escenario es atípico incluso para los estándares de Washington: un jefe de Estado invitado a la Casa Blanca, pero sin visa americana e incluido en la Lista Clinton; y una canciller que renunció públicamente a su visado estadounidense semanas atrás.
En medio de una concentración en la Plaza de Bolívar, donde el mandatario confirmó su diálogo con Trump, este miércoles Armando Benedetti (ministro del Interior) hizo referencia a si el gobierno colombiano aprovechará las ‘mieles’ de la coyuntura para pedir que los saquen de este listado: “Esa expectativa no quiero que crezca dentro de mí”.