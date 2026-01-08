¿Petro puede visitar a Trump sin tener visa y estar en la Lista Clinton?

En el complejo ajedrez de la política exterior, la invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, abrió un debate jurídico y diplomático poco habitual. El escenario es atípico incluso para los estándares de Washington: un jefe de Estado invitado a la Casa Blanca, pero sin visa americana e incluido en la Lista Clinton; y una canciller que renunció públicamente a su visado estadounidense semanas atrás. En medio de una concentración en la Plaza de Bolívar, donde el mandatario confirmó su diálogo con Trump, este miércoles Armando Benedetti (ministro del Interior) hizo referencia a si el gobierno colombiano aprovechará las ‘mieles’ de la coyuntura para pedir que los saquen de este listado: “Esa expectativa no quiero que crezca dentro de mí”.

The New York Times publicó este jueves un reportaje donde dio a conocer que Petro, en entrevista con ese medio antes de la llamada, confesó que temía un ataque de EE. UU. a Colombia después de que el mandatario de Estados Unidos lo calificar a de “enfermo con “cocinas de cocaína” en el país. En diálogo con EL COLOMBIANO, el abogado norteamericano Jay White, quien lleva casos de narcotráfico, entre otros, en Miami y Tampa (Florida), explica que la situación de Gustavo Petro no es un simple trámite burocrático, sino una “pena de muerte económica” que le impide tener cuentas, tarjetas o recibir dinero sin permisos especiales del Departamento del Tesoro. Sin embargo, White enfatiza que el presidente de los Estados Unidos tiene facultades absolutas para resolverla de manera inmediata si así lo desea.

“Trump puede decirle en un minuto a Pam Bondi, la fiscal general de la Nación: ‘Mire, dele la visa (a Petro). Llame al Departamento del Tesoro, ese hombre ya no debe estar ahí’. Trump es el presidente y en un minuto puede ordenar retirar de la Lista Clinton a Petro, pero en los casos normales esto es una pelea enorme de mucho tiempo y el proceso de retiro de una persona de esa lista se demora meses para poder demostrar o justificar lo que se está haciendo. En este caso, con Trump y Petro, es algo muy, muy diferente”, señaló. Este abogado ha defendido a connacionales acusados por distintos delitos en Estados Unidos, como el caso de Rosa Edelmira Luna Córdoba, la esposa del ex paramilitar ‘Macaco’ y a quien le logró pagar una condena menor a diez años en Miami.

White sostiene que la discrecionalidad de Trump se podría extender a todo el equipo de Petro: “Trump tiene el poder para quitar a quien sea” de las sanciones, permitiendo que tanto el presidente como sus acompañantes recuperen el acceso a sus facultades financieras y de movilidad si la relación política entre ambos mandatarios se restablece. Conozca: EE.UU. UU. Manejará el 12,7% del petróleo de Venezuela, ¿qué busca Trump? En diálogo con este diario, Carlos Andrés del Basto Perdomo, profesor de la Universidad del Norte en Barranquilla, dijo que para que la visita de Petro sea viable el Departamento del Tesoro tendría dos caminos: excluir temporal o definitivamente al mandatario colombiano de la lista, o concederle una licencia especial que le permita su desplazamiento y cumplir la agenda oficial. Del Basto agrega que a Trump le resultaría conveniente desescalar el conflicto para neutralizar críticas del Partido Demócrata sobre su manejo de la situación en Venezuela.