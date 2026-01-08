“No necesito del derecho internacional”: Trump dijo que su moral es el único límite para acciones de EE. UU. en el extranjero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que solo “su moral” constituye un límite para la política exterior de su gobierno y aseguró que “no necesita” del derecho internacional.
Así lo dijo en una entrevista con el New York Times publicada el jueves, concedida menos de una semana después del operativo estadounidense en Venezuela para la captura del presidente depuesto de ese país, Nicolás Maduro, y en medio de las preocupaciones europeas por el creciente interés de Estados Unidos por controlar Groenlandia.