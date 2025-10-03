Festival La Siembra: un encuentro de arte y naturaleza en Medellín para cuidar el planeta

Además de ofrecer un espectáculo, el objetivo del Festival La Siembra va más allá del disfrute musical: este evento, que se realizó por primera vez en 2023, tiene como fin poner sobre la mesa una reflexión sobre el cuidado medioambiental y el sentido de pertenencia por el territorio. Por eso es que este domingo en Ciudad del Río a partir del mediodía, siete artistas se subirán al escenario, mientras a su alrededor los asistentes también pueden participar en charlas y talleres que unen arte y ecología.
Pernett, músico barranquillero que fusiona electrónica con música caribeña; Inner Groove, grupo que mezcla jazz y rap, y Karmata Blues, el dúo que suena a blues, folk y ritmos autóctonos de la comunidad indígena Embera Chamí son algunos de los cantantes que harán parte de la tercera edición de La Siembra.