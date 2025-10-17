¡Atención artistas! Ya está abierta la convocatoria para el Festival Nacional de la Música Colombiana

Desde ya, la Fundación Musical de Colombia avanza en los preparativos de los 40 años del Festival Nacional de la Música Colombiana, certamen reconocido como Patrimonio Cultural y Artístico de la Nación, que se realizará entre 15 y el 23 de marzo de 2026 en Ibagué. Le puede interesar: ¿Vienen brujas a Medellín? La polémica alrededor del Festival Popular de Brujería de Comfama Para esta edición histórica, la presidenta de la Fundación, Doris Morera de Castro, confirmó un aumento significativo en los premios de sus certámenes emblemáticos y un gran concierto de lanzamiento de la convocatoria nacional. El 32° Concurso Nacional de Duetos “Príncipes de la Canción” entregará 58 millones de pesos en efectivo entre el dueto ganador y los 10 finalistas, y el 29° Concurso Nacional de Composición “Leonor Buenaventura”, que entregará 29 millones de pesos entre la obra ganadora y las 5 finalistas. Junto con estos dos concursos nacionales de Duetos y Composición la Convocatoria Nacional 2026 también contempla otros importantes eventos como el 21° Encuentro Nacional “Los niños al encuentro de la Música Colombiana”, el 17 Concurso Departamental de Interpretación Musical “Cantalicio Rojas” el 13° Encuentro Nacional Universitario, el 11° Encuentro Nacional “Músicas de las Regiones” y el 8° Encuentro Departamental de Duetos “Silva y Villalba”.

Duetos y compositores

De acuerdo con las bases reglamentarias al Concurso Nacional de Duetos Príncipes de la Canción, podrán inscribirse duetos en la modalidad vocal-instrumental con acompañamiento de guitarra y tiple, o dos tiples, bandola y guitarra o bandola y tiple. Obligatorio el Tiple. Adicionalmente, la organización permitirá hasta un segundo instrumento acompañante diferente a los antes mencionados, tales como percusión folclórica, flauta, violín, bajo o teclado, interpretados en vivo, no pregrabado. Los duetos deberán interpretar aires tradicionales como bambuco, pasillo, torbellino, guabina, rumba criolla, danza y vals, entre otros. Además del reconocimiento como los mejores exponentes de los aires andinos de la música colombiana, el Concurso Nacional de Duetos otorgará 58 millones de pesos en efectivo, entre el ganador y los restantes 9 Duetos finalistas, así: 20 millones al ganador, 10 millones al segundo y 8 millones al tercero. Cuarto, quinto y sexto puesto recibirán 4 millones cada uno y del séptimo al décimo 2 millones de pesos cada uno.

Bajo el lema “Con el Canto Germina la Vida”, la versión 29 del Concurso Nacional de Composición Leonor Buenaventura, invita a participar compositores colombianos, residentes o no en el país, y extranjeros que certifiquen como mínimo dos años de estancia continua en Colombia. Podrán inscribir una obra por participante, teniendo como fuente de inspiración la frase emblemática. Las obras podrán ser defendidas por el compositor o por un representante escogido, en formato libre de hasta tres músicos, en solista o dueto. Este concurso, creado en marzo de 1998, entregará un total de 29 millones de pesos entre la Obra ganadora y las otras 5 finalistas, así: 12 millones al primer lugar, 6 millones al segundo, 5 al tercero, y del cuarto al sexto 2 millones de pesos cada uno.

¿Cómo participar en el Festival Nacional de la Música Colombiana 2026?

Los interesados en participar pueden consultar las bases reglamentarias correspondientes a cada Concurso o Encuentro, en la página web de la Fundación Musical de Colombia: fundacionmusicaldecolombia.org. La convocatoria estará abierta hasta el 30 el domingo 30 de noviembre. Los participantes seleccionados se darán a conocer el 10 de diciembre.

