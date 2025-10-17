¡Atención artistas! Ya está abierta la convocatoria para el Festival Nacional de la Música Colombiana

Desde ya, la Fundación Musical de Colombia avanza en los preparativos de los 40 años del Festival Nacional de la Música Colombiana, certamen reconocido como Patrimonio Cultural y Artístico de la Nación, que se realizará entre 15 y el 23 de marzo de 2026 en Ibagué.
Le puede interesar: ¿Vienen brujas a Medellín? La polémica alrededor del Festival Popular de Brujería de Comfama
Para esta edición histórica, la presidenta de la Fundación, Doris Morera de Castro, confirmó un aumento significativo en los premios de sus certámenes emblemáticos y un gran concierto de lanzamiento de la convocatoria nacional. El 32° Concurso Nacional de Duetos “Príncipes de la Canción” entregará 58 millones de pesos en efectivo entre el dueto ganador y los 10 finalistas, y el 29° Concurso Nacional de Composición “Leonor Buenaventura”, que entregará 29 millones de pesos entre la obra ganadora y las 5 finalistas.
Junto con estos dos concursos nacionales de Duetos y Composición la Convocatoria Nacional 2026 también contempla otros importantes eventos como el 21° Encuentro Nacional “Los niños al encuentro de la Música Colombiana”, el 17 Concurso Departamental de Interpretación Musical “Cantalicio Rojas” el 13° Encuentro Nacional Universitario, el 11° Encuentro Nacional “Músicas de las Regiones” y el 8° Encuentro Departamental de Duetos “Silva y Villalba”.