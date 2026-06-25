¿Por qué los deportistas ingleses gritan “vamos” y no “let’s go” en los partidos? Un asunto lingüístico más allá del fútbol

Los ingleses están sorprendidos. Sí, sus jugadores, en pleno mundial de fútbol, arengan al público o entre ellos mismos con un sonoro y gritado “vamos”. Y no, no son de ascendencia latina y aunque uno de ellos sí juega en España, ese “vamos” no tiene que ver con su paso por el país ibérico.
Así lo explicó el diario The Athletic cuando vio a Jude Bellingham y Noni Madueke gritar “vamos” en medio del partido contra Croacia. “Lo exclamó Noni Madueke tras zafarse de Josko Gvardiol y rematar de cabeza un centro que Mario Pasalic, estirado en el primer palo, hizo un gesto a la afición inglesa detrás de la portería para que subieran el volumen tras otra incursión en el área.
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En aquel momento, la reacción pareció extraña. Madueke nació de padres nigerianos en Barnet, al norte de Londres, y ha jugado en cuatro clubes de la capital inglesa, intercalados con una etapa de cinco años en el PSV de los Países Bajos”, escribieron. Por ahí no hay nada de español en su entorno ni en su vida deportiva, ¿entonces por qué lo hizo?