Él es Bladimir Vera, el investigador de la UdeA que busca las plantas que hay en Colombia para comer

Aunque el placer sea una de las máximas a la hora de comer -especialmente de aquellos que pueden hacerlo a su antojo-, otro principio que podría ser evidente para algunos es que en la mesa se sirve lo que hay en la alacena, la plaza, el supermercado. Sin embargo, mucho de lo que crece en tierras colombianas ni lo comemos, ni tampoco lo conocemos. A esa serie de razonamientos hay que añadirle un factor más y es el hecho de que en lugares diversos en plantas como Colombia, donde miles de ellas son puro alimento, alrededor de 12 millones de personas no tienen acceso a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para cubrir sus necesidades, como lo explica el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Lea: Greenpeace alerta por deforestación de 8.896 hectáreas en parques nacionales de la Amazonía colombiana Ese fue el punto de partida del investigador Bladimir Vera Marín para comenzar a identificar las plantas alimenticias del país, que son aquellas especies vegetales que los humanos cultivamos o recolectamos para alimentarnos de sus frutos, raíces, hojas o semillas. Lo que está haciendo el candidato a doctor en Biología es caracterizar las que se encuentran en las seis regiones colombianas: Andina, Caribe, Insular, Pacífica, Amazonía y Orinoquía. “Durante varios años me dediqué a estudiar plantas medicinales, pero una de las motivaciones que me hizo cambiar de rumbo es que las alimenticias son un tema que ha quedado un poco olvidado. Además, en Colombia hay un problema constante de alimentación: muchos departamentos y, específicamente, algunas zonas de Antioquia, están en riesgo de inseguridad alimentaria”, le explicó Vera a EL COLOMBIANO, quien desde el 2024 comenzó “a mirar cuáles son las zonas que tienen más alimentos en nuestro país”. El inicio de esta ambiciosa investigación fue revisando las zonas con inseguridad alimentaria en Antioquia, donde es una de las subregiones con mayores problemáticas de este tipo. Pero después el integrante del Grupo de Estudios Botánicos (Geobota) de la Universidad de Antioquia decidió ampliar la búsqueda a todo Colombia y sus fuentes clave han sido las bases de datos de jardines botánicos y herbarios de diferentes ciudades.

Uno de los asuntos más llamativos a la hora de revisar esta información es que aunque haya información de 3.800 plantas alimenticias en Colombia -en total habrían 30.000 vegetales-, estas solo contaban con el calificativo de que podían consumirse, pero los registros no especificaban dónde suelen crecer o cultivarse, cómo puede emplearse a la hora de comer y cuál es la parte de la planta que es apta para el consumo. Es justamente ese último punto el que hace diferente el catálogo que Vera ha construido desde hace casi dos años y en el que ya tiene 1.800 especies. “No solamente queremos decir que estas plantas son útiles, sino también contar un poco sobre el conocimiento tradicional asociado a ellas”, aseguró.

De ese grupo numeroso son varias las conclusiones que han salido de la investigación que sigue en proceso. Una de ellas es que en las regiones Amazonica, Andina y Pacífica es donde se concentra el mayor numero de plantas alimenticias. De esta primera es “de la que tenemos más información sobre plantas con uso alimenticio y sus diferentes usos” que no se limitan al consumo de frutas o verduras, sino también a la preparación de condimentos, aceites, gomas, por ejemplo. Otro hallazgo es que una de las más representativas en todas las regiones es la Bactris gasipaes, que todos conocemos como chontaduro y que, a pesar de estar en varias ciudades del país, la asociamos exclusivamente con el Pacífico colombiano. El Melicoccus bijugatus, o sea, el mamoncillo, también está presente en varias regiones. O también es interesante que en parte de la Amazonía están muy bien representadas las Annonaceae, como las guanábanas, las chirimoyas y el anón de monte.

En cambio algunas de las más comunes en la cocina, como la papa o el arroz, no aparecen en los registros que ha revisado el investigador. Vera dice que esto puede deberse a que estas se vuelven paisaje, son tan utilizadas que las vemos ya como alimento, pero no como plantas. Y también puede ocurrir lo opuesto y es que hay muchas especies registradas como alimentos que en la vida real poco o nunca consumimos. Aunque todavía no tiene una respuesta a por qué ocurre este último fenómeno, sí hay algunas ideas al respecto. Puede deberse a la globalización, que nos ha llevado a privilegiar el consumo de unos alimentos frente a otros; a que no todos tienen el mismo acceso a determinadas especies, o a otro factor relacionado con la economía: generalmente, a la hora de cultivar, se da prioridad a lo que se vende. Eso termina determinando lo que consumimos y creando un ciclo que se repite.

Para conocer las miles de plantas que no llegan a nuestros platos Vera, de entrada, recomienda tener la mente abierta para atreverse a probar. En Colombia, la base de la alimentación son las plantas nativas: el 76,3% se han conservado y continúan creciendo de manera natural en las regiones del país. “Nuestra historia hoy sigue siendo una historia muy marcada por los recursos que encontramos en nuestros bosques y en nuestros diferentes sistemas alimentarios. Eso es importante porque, en cierto sentido, también estamos conservando lo que nos pertenece y lo que está en nuestros territorios”, afirmó el biólogo, quien considera que para preservar estos alimentos no basta con trabajar desde la ciencia, sino que también hay que atreverse a explorar sabores, visitar otras regiones y consumir aquello que allí crece. Siga leyendo: Científicos de la Universidad de Antioquia “construyeron” la mayor biblioteca de ADN de peces del río Magdalena Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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