Platos para el cuerpo y el alma

Por: Álvaro Molina
Dos despechos me dejaron como un fleco, con la desgracia de la lipotusa, sobreviviendo con crispetas y uno que otro guaro que me hacía llorar. Tengo varias amigas que curan el desamor con chocolate amargo y zapatos nuevos. Para el guayabo moral, el no me hallo y la tristeza no hay mejor medicina que un caldito. El amor también tiene sus sabores: Laura Esquivel lo dijo en Como agua para el chocolate: “El amor entra por la cocina”; Isabel Allende lo confirma en Afrodita: “No hay mejor afrodisíaco que la imaginación condimentada con un buen vino y un plato con amor.”
La cocina paisa está llena de alimentos para el alma y la saudade de una tarde de domingo. Nos alegran la vida, nos alejan de las penas y nos reúnen con los que partieron. Nuestra lista de reconfortantes empieza por sopas, cremas y consomés.
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Los que crecimos en el esplendor de la cocina casera sabemos que al almuerzo y comida nunca faltaban las sopas; en los desayunos el calentao con frisoles trasnochados, calditos de papa, costilla o pescado, cuñados con arroz, arepa, quesito y chocolate. Era la vida feliz sin los autodenominados nutricionistas que pretenden mortificarnos con sus amenazas monetizadas. La gente se moría de vieja y de dicha sin tantas condiciones.
Investigando para escribir el decálogo de la cocina paisa, la lista de sopas se hizo interminable, sobre todo en las casas. Incluso en restaurantes y estaderos de carretera la oferta era mucho más extensa que la de hoy, que da grima. Casi todo ese patrimonio está en extinción, apenas se conserva en algunas familias que se niegan a dejarlo morir.
El repertorio inmenso comienza por las de plátano, guineo, oreja (plátano envuelto en huevo), la campesina de vegetales con pollo o costilla, albóndigas, pasta, letras, costilla, puerros, cebolla, papa, vitoria, ahuyama, espinacas, tortilla con huevo ¡que delicia!, tomate, la de menudencias del otro mundo que sobrevive gracias a los asaderos de pollo y por supuesto los frisoles siempre será la más importante. La changua no pegó aquí, pero en algunos pueblos tenemos la de aguasal con huevo.
Las cremas favoritas son las de tomate, papa, pollo, chócolo, espárragos, espinacas, zanahoria y champiñones. Los consomés se conservan para enfermos, enguayabados y despechados.