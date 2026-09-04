Unos trabajan para que otro tenga cómo pagarles el salario: una reflexión del chef Álvaro Molina

Por Álvaro Molina
@molinacocinero
Filosofía barata del manual de Coquito sobre la balanza de la vida donde de un lado están los que trabajan y del otro los que pagan. Subimos y bajamos, reímos y lloramos, ganamos y perdemos... hasta la verdad tiene dos caras.
Gran parte de los que estamos en el sector gastronómico sabemos que escogimos un negocio apasionante, pero en el camino descubrimos que no era tan fácil entre la tempestad y la calma, las satisfacciones y las dificultades. Hoy nos metemos de lleno en el interior de la operación de los restaurantes; no existe la tal gallina de los huevos de oro.
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Como empleado soporté las vicisitudes de un mal patrón que pagaba mal sin parafiscales y trataba peor; cosas que uno aguanta cuando está joven. Después, como empresario pasé por las verdes y las maduras, entre algunos aciertos y muchos errores. Hoy como consultor, procuro mantener un pie entre los socios y otro entre los empleados, uno a cada lado de la balanza.
Las reformas laborales recientes crearon un panorama difícil para la restauración. La reducción de la jornada a 42 horas sumada a los recargos nocturnos y dominicales son un desafío serio. De un lado, los trabajadores celebran los nuevos términos y al otro los dueños se desvelan calculando cómo resistir, cuando los fines de semana y las noches sostienen gran parte de sus ingresos.