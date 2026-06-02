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Asia Fest 2026: estos son los restaurantes de Medellín que tendrán platos desde $25.900 esta semana

Hasta el 8 de junio, 24 restaurantes de la ciudad ofrecerán propuestas originales inspiradas en países como Japón, Corea, China, Tailandia y Vietnam.

  • El sushi es una de las preparaciones japonesas más reconocidas a nivel internacional. FOTO: Colprensa.
    El sushi es una de las preparaciones japonesas más reconocidas a nivel internacional. FOTO: Colprensa.
El Colombiano
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hace 29 minutos
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Sushi, ramen, pho, lo mein, arroces orientales, pollo coreano y nigiris son algunas de las preparaciones que se degustarán en el Asia Fest 2026, el festival gastronómico que celebra la riqueza, diversidad y creatividad de la cocina asiática en Medellín.

Este evento, que se llevará a cabo hasta el 8 de junio, busca exaltar las recetas más célebres de esa región.

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Durante varios días, los asistentes podrán disfrutar propuestas exclusivas inspiradas en países como Japón, Corea, China, Tailandia y Vietnam, con platos especiales diseñados para el festival.

En total, 24 restaurantes de la capital antioqueña participarán en el Asia Fest con sabores característicos de la gastronomía asiática contemporánea.

Por ejemplo, uno de los platos es el Dosirak, el cual está inspirado en las tradicionales loncheras coreanas: tiene una base de arroz al sésamo, katchu de cerdo, pepino, huevo y Tteokbokki, hecho con base de pastel de arroz.

Otra preparación será el Sushi Dog, una reinterpretación del sushi japonés en forma de perro caliente callejero con un relleno de palmitos de cangrejo, mayonesa japonesa, queso crema y aguacate, cubierto con salmón fresco y caviar.

¿Cuáles son los restaurantes que están participando en el Asia Fest 2026?

En la primera edición del festival gastronómico están participando restaurantes de varias zonas de la ciudad como El Poblado y Laureles. Cado uno tiene opciones de $25.900, $30.900 y $32.900. Esta es la lista completa:

1. Ikigai Fusión Food

2. Sushi gama

3. Sushi Moon

4. Tokyo Sushi

5. Roll Up

6. Ina Restaurante

7. Makena

8. Sushi Love

9. Sushi Fun and wok

10. Debak

11. Dim sum Records

12. Distric 1

13. Sukidesu

14. Ichiraku

15. BBQ Chicken

16. Daisuki

17. Helecho

18. Pato Pekín

19. Perú Wok

20. Soul Korean Food

21. Hikani

22. Sushi world

23. Asia Express

24. Ninja ramen

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