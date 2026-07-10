Comiendo por Colombia: cada día más cerca del futuro

Por Álvaro Molina
@molinacocinero
Estuve en el evento Marinilla al plato hablando en una conferencia con varios genios del sector sobre el futuro de la cocina colombiana. Rodeado de tantos eruditos de todo el país, por momentos no dejé de sentirme como mosca en lenche, pero terminé riéndome porque cada vez que me daban la palabra los demás ya habían dicho lo que yo iba a decir, lo que simplemente me confirmó que por todas partes pensamos muy parecido.
La tenemos clara, la cocina colombiana existe, falta que la conozcamos, la reconozcamos y la llevemos al lugar que se merece. El tema en entender el camino hacia donde vamos, si la respuesta está en los platos vanguardistas con flores y adornos o en la esencia y la tradición en donde manda el sabor. Queremos ser como somos o como son otros.
Puede leer: Comiendo por Colombia: una aventura de sabores por la historia
Pero, ¿por qué no logramos construir un proyecto gastronómico nacional como lo han hecho México, Perú o España? La respuesta es muy sencilla, mientras allá se consolidaron como gremio, aquí no pasamos de tener grupos cerrados de WhatsApp dedicados a la crónica social. A nivel de cocineros y negocios predomina la desunión, alimentada por egos inmensos y rivalidades. Tenemos con urgencia que reconocernos como colegas.
Los pocos intentos para gestionar la creación de un gremio inclusivo han sido un fracaso rotundo donde afloran más las diferencias que los consensos. La élite mediática de los mismos con los mismos de la capital, suelen mirarnos al resto del país con desdén. Por fortuna con la llegada de los relevos generacionales se respira un aire de esperanza. En el fondo todo depende de la actitud porque como colegas cocineros deberíamos preocuparnos mucho más para que a todos nos vaya bien. Al final de la vida profesional el balance debería premiarnos por el amor al oficio, el aporte al país y el legado a la mesa.