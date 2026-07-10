De la Espriella estrenará figura de voceros en Palacio al estilo gringo, ¿qué implica para el gabinete?

El gobierno entrante de Abelardo De la Espriella tendrá voceros presidenciales centralizados. Desde el jueves, anunciaron que solo habría dos voceros autorizados para emitir declaraciones oficiales en representación del Ejecutivo: el abogado y exconcejal de Barranquilla Miller Soto, con experiencia en comunicación pública, y la periodista Carolina Gómez. Pero, ¿qué implica esta decisión? Hay casos similares en otros países. Las comunicaciones de Presidencia serán coordinadas por la Oficina de Vocería Oficial del Gobierno de Colombia y de la Oficina de Prensa. Según dijeron de su equipo, para “garantizar que la información llegue a los colombianos de manera oportuna, precisa, coherente y por los canales institucionales establecidos”. Lea también: Gobierno informa a De la Espriella que no puede posesionarse en una guarnición militar, ¿por qué? Señalaron que el gabinete ministerial y las demás entidades del gobierno mantendrán este esquema de comunicación, centralizando sus pronunciamientos oficiales a través de la Oficina de Vocería Oficial. “Cualquier información difundida por personas distintas a los voceros oficialmente designados no representa la posición oficial del gobierno del presidente electo”. Esta sería una movida para cuidar las comunicaciones gubernamentales y evitar contradicciones o crisis por la información compartida. Y, según esta última frase, esto le quitaría poder a los ministros y otros miembros del gobierno de hablar con la prensa o emitir pronunciamientos oficiales que no pasen por los voceros.

El antecedente con Petro

El mismo Petro intentó, al final, centralizar sus comunicaciones a través del jefe de comunicaciones, Andrés Hernández. Todo por el escándalo de la jefe del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, que habló con los medios de comunicación de presuntos manejos irregulares en el gobierno, sin autorización del presidente. Esto generó que los ministros no pudieran emitir pronunciamientos oficiales sin la aprobación de Hernández o el mandatario. Otro obstáculo fue que el presidente Petro tuvo control absoluto sobre su cuenta de X, lo que generó diferentes dificultades. No era claro si las posturas del presidente eran las del gobierno, y las locuras que escribió llegaron hasta el punto de generar crisis diplomáticas. Entérese: Tras el ‘no’ de Petro, De la Espriella busca que el Congreso autorice su posesión en una base militar Una de ellas fue con Estados Unidos cuando, en horas de la madrugada, Petro devolvió un vuelo con deportados de ese país, pasando por encima de todos los canales diplomáticos. Esto generó un choque directo con la administración Trump y una relación tensa que se mantiene hasta hoy, pese a que Petro haya ido de visita a la Casa Blanca en febrero.

El modelo de EE. UU.

Estados Unidos es un referente de esta figura de vocero oficial que habla con la prensa. Allá es el secretario/a de prensa de la Casa Blanca y la función principal de la Secretaría de Prensa es ser portavoz del gobierno ante los medios de comunicación. Actualmente, la secretaria de la administración de Donald Trump se llama Karoline Leavitt, y se le suele ver detrás de un atril comunicando la agenda y las políticas del presidente, así como respondiendo preguntas de periodistas en ruedas de prensa. Por tratarse de la Casa Blanca, a estos espacios suelen acudir periodistas de medios de todo el mundo. Entérese: ¿Puede Abelardo de la Espriella posesionarse en una guarnición militar? Esto dice la ley Estas suelen ser diarias, por lo que el gobierno y la prensa interactúan directamente de manera permanente. En ese sentido, esta es una de las posiciones más importantes del gobierno norteamericano, ya que los secretarios de prensa responden a las preguntas difíciles y son expertos en manejar crisis gubernamentales con herramientas comunicativas. Otro de los nombramientos del nuevo gobierno es el de Germán Calderón España como director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.Esa entidad está adscrita al Ministerio de Justicia. Su función principal es proteger el patrimonio público estructurando estrategias de defensa. Esto incluye prevenir demandas contra las entidades públicas y representarlas en litigios nacionales e internacionales. Calderón es abogado constitucionalista y acumula más de 20 años de trayectoria profesional en el servicio público, la consultoría jurídica, la academia y el ejercicio del derecho. Preguntas y respuestas