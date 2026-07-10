El fusil Jaguar que mandó hacer Petro no funcionó: estas son las fallas y los riesgos para los soldados

Dos importantes funcionarios de la Industria Militar (Indumil) habrían sido relevados de sus cargos en medio de la creciente controversia por las fallas detectadas en prototipos del fusil Jaguar, el arma con la que el Gobierno Nacional busca reemplazar buena parte de la fusilería importada que actualmente utiliza la Fuerza Pública.

De acuerdo con versiones conocidas hasta el momento, los funcionarios retirados serían el jefe de Control Disciplinario y el jefe de Control Interno, aunque la entidad no ha confirmado oficialmente la información.

Los presuntos relevos se conocen un día después de que La FM revelara un informe reservado elaborado por las Fuerzas Militares, y remitido al Ministerio de Defensa y a la Presidencia, en el que se consignan serias observaciones técnicas sobre los prototipos de esta arma, tras las pruebas de tiro y validación realizadas en el Fuerte Militar de Tolemaida y otros centros de entrenamiento.

Lea también: Fusil Jaguar: así es el primer fusil hecho en Colombia presentado por Petro

Según el documento, durante las evaluaciones se detectaron problemas de recalentamiento del guardamano (debajo y alrededor del cañón), fallas en el sistema de aseguramiento del cañón y en el mecanismo que une esta pieza con el cerrojo, lo que puede generar detonaciones por fuera de la recámara.

Asimismo, el informe advierte deficiencias en el sistema de marcación e identificación del arma y señala que varias de sus uniones estructurales presentan fragilidad.

Las conclusiones de las mesas técnicas, en las que participaron el Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial, la Policía e Indumil, indican que el fusil “continúa en etapa de evolución y requiere ajustes estructurales, funcionales y de materiales antes de ser considerado plenamente apto para una adquisición a gran escala”.

No se pierda: Crisis en Indumil por supuestas fallas en prototipos del fusil Jaguar que pondrían en riesgo a soldados

Las observaciones se suman a un incidente revelado por EL COLOMBIANO el pasado 14 de mayo, cuando dos uniformados resultaron lesionados tras la explosión de dos fusiles Jaguar durante ejercicios de validación técnica realizados en el Centro Nacional de Entrenamiento (CENAE), en Nilo (Cundinamarca).

En esa oportunidad, Indumil informó que en dos de las armas se presentó una “liberación no controlada de gases asociada a condiciones de cierre mecánico no óptimas”, una falla relacionada con el sistema de cierre y aseguramiento del cañón. Los dos militares recibieron atención médica y, según la empresa, solo uno sufrió lesiones superficiales.