Gerente de la Bienal de Arte de Medellín es el nuevo director del Mamm

El Museo de Arte Moderno de Medellín (Mamm) anunció la designación de Rafael Tamayo Franco como su nuevo director. Asumirá oficialmente el próximo 1 de diciembre, tras un proceso de selección adelantado por la Junta Directiva en el que participaron candidatos de distintos sectores del país. Tamayo, antioqueño, es doctor en Historia por la Universidad Nacional y magíster en Derecho Internacional por la Université Paris II Panthéon Assas. También es especialista en Derecho de los Negocios (Externado), y teólogo y abogado (Pontificia Bolivariana).

Durante más de 17 años ha ocupado cargos de dirección y cooperación cultural en instituciones nacionales e internacionales. Ha liderado el Museo de Memoria de Colombia, la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) y fue gerente de la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín 2025, además de haber trabajado en el Ministerio de Cultura y en la Uesco. Su nombramiento marca el cierre del ciclo con María Mercedes González, quien dejó el cargo tras más de trece años de gestión. Bajo su dirección, el museo se consolidó como referente del arte contemporáneo en el país, fortaleció su vínculo con el público y amplió su colección permanente.