Alcaldía de Medellín asume el control de las fotomultas tras 20 años de concesión privada

La administración distrital también asumirá de manera directa la gestión de los comparendos, las cámaras y la operación del Centro de Control de Tráfico. Aquí los detalles.

  • En total se instalaron 192 señales, se pintaron avisos de precaución en el pavimento y se ubicaron pasacalles en cada punto de fotodetección. FOTO: Julio César Herrera Echeverri.
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

01 de enero de 2026
Desde este 1 de enero de 2026, la Alcaldía de Medellín asumió directamente la operación de las cámaras de fotodetección, poniendo fin a dos décadas de concesión privada del sistema de fotomultas en la ciudad.

El cambio, según la administración distrital, busca pasar de un esquema eminentemente sancionatorio a uno preventivo y pedagógico, con énfasis en la seguridad vial y la reducción de accidentes, más que en el recaudo por multas.

El nuevo sistema incluye señalización preventiva e informativa en todos los puntos de fotodetección, con avisos visibles, demarcación en el pavimento y señalización anticipada para advertir a los conductores. En total, fueron instaladas 192 señales, además de avisos pintados en la vía y pasacalles en cada punto.

Entérese: Tras polémica, suspendieron algunas cámaras de seguridad de un municipio del Valle de Aburrá

Contaremos con señalización preventiva clara en todos los puntos de fotodetección, con avisos anticipados de marcación de piso y mensajes visibles, para que los conductores tomen decisiones responsables a tiempo”, expresó el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz.

Como parte del ajuste, también se eliminaron sanciones asociadas al cruce en el semáforo cuando está en amarillo y los bloqueos de intersecciones causados por congestión vehicular, medidas que habían sido ampliamente cuestionadas por su carácter recaudatorio.

Otro componente del modelo es el refuerzo de las acciones preventivas relacionadas con la documentación obligatoria de los vehículos.

Adicionalmente, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó que se continuará enviando mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas para recordar el vencimiento del SOAT y la revisión técnico-mecánica, con alertas que se enviarán 30, 15, 8 y 1 día antes de la fecha límite.

Le puede interesar: “No habrá más cámaras de fotomultas trampa en Medellín”: Alcaldía anuncia cambios en el sistema

De acuerdo con la Alcaldía, esta estrategia, implementada desde noviembre de 2024, ha permitido reducir en más de 11.000 las fotodetecciones asociadas al incumplimiento de estos requisitos.

Con la entrada en vigencia del nuevo esquema, el Distrito también asumió la gestión directa de los comparendos, las cámaras y el Centro de Control de Tráfico, lo que representa un incremento del 125% en los ingresos públicos, estimados en más de $100.000 millones anuales.

Según la Alcaldía, estos recursos serán destinados al fortalecimiento de la infraestructura vial, la modernización semafórica, el transporte público y campañas de educación y seguridad vial.

La operación del sistema quedó a cargo de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas (ESU), entidad 100% pública y adscrita al Conglomerado Público de Medellín, que también administra el sistema 123 y miles de cámaras de seguridad en la ciudad.

La administración señaló que este modelo permitirá una mayor articulación entre las secretarías de Movilidad y Seguridad, en medio del debate ciudadano sobre el alcance real del enfoque pedagógico y el impacto que tendrá en la movilidad y el recaudo distrital.

Entérese: Pilas: ya están funcionando nuevas cámaras de fotomultas en Sabaneta

Utilidad para la vida