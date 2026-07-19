Así puede ganarse un pase doble para el Súper Concierto de la Feria de las Flores 2026 con EL COLOMBIANO

Uno de los eventos más esperados de la Feria de las Flores es el Súper Concierto. Este año, el show musical se llevará a cabo el próximo sábado 8 de agosto en el Estadio Atanasio Girardot. Lea: La Feria de las Flores 2026 tendrá más de 120 eventos gratuitos; encuéntrelos aquí Luis Alfonso, Silvestre Dangond, Grupo Niche, Carín León, Aria Vega y Felipe Peláez son los artistas que subirán al escenario para interpretar sus éxitos musicales más conocidos. EL COLOMBIANO está regalando un pase doble para asistir al espectáculo y disfrutar de la celebración que anualmente festeja las tradiciones antioqueñas.

¿Qué debe hacer para participar por entradas gratis para el Súper Concierto de Feria de Flores 2026?

Concursar por una de las cinco entradas dobles para el Súper Concierto de la Feria de las Flores es sencillo. Solo hay que llenar la cuponera publicada en la edición del domingo 19 de julio de EL COLOMBIANO. Para hacerlo, se deben recolectar, recortar y pegar los diez cupones que saldrán en la portada entre el 11 y el 25 de julio.

Después de haber reunido todos los cupones, hay que llenar los datos en la cuponera. Nombre completo, número de contacto y correo electrónico son algunos de los campos que deben completarse junto con los diez cupones. Además de eso, justo debajo de los datos personales hay un espacio para escribir su mejor trova. La idea es que en esas líneas deje volar su imaginación y componga una breve trova de tema libre. Por ejemplo, puede inspirarse en tradiciones antioqueñas propias de esta época del año, como el arte floral de los silleteros de Santa Elena, la tradición arriera o la ciudad de la eterna primavera.

Tras haber escrito su trova, para participar por el pase doble deberá llevar su cuponera a la sede de EL COLOMBIANO, ubicada en Envigado, en la carrera 48 #30 Sur-119, entre el 27 y el 30 de julio.

Si no puede dirigirse hasta allá, también podrá enviar una fotografía de buena calidad de la cuponera completa al correo electrónico comunicacionesintelecto@elcolombiano.com.co. Las composiciones serán evaluadas por un jurado, que escogerá a los finalistas y, posteriormente, a los cinco ganadores de los pases dobles para el evento musical que se realizará en el estadio Atanasio Girardot. Si su trova es una de las elegidas, será contactado a través de una de las líneas de atención oficiales de EL COLOMBIANO.

Para hacer la entrega de los premios del concurso, las boletas serán enviadas por medio de correo electrónico el próximo 6 de agosto, dos días antes del Súper Concierto de la Feria de las Flores 2026. Si quiere conocer más sobre el concurso, los términos y condiciones están disponibles en www.elcolombiano.com. También puede visitar la cuenta de Instagram @elcolombiano_, donde encontrará información relacionada con esta y otras actividades de la Feria de las Flores.

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