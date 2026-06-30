Guillermo del Toro confirma el regreso de ‘El laberinto del fauno’ a los cines por sus 20 años

Veinte años después de su estreno, El laberinto del fauno volverá a proyectarse en salas de cine. El anuncio fue hecho por director mexicano, Guillermo del Toro, quien confirmó a través de sus redes sociales el esperado reestreno de una de las películas más aclamadas de su carrera. El cineasta compartió el tráiler oficial de esta edición conmemorativa acompañado del mensaje: “Algunas historias nunca nos abandonan. Mira el tráiler oficial del reestreno por el 20.º aniversario de El laberinto del fauno y vive la obra maestra de Guillermo del Toro como nunca antes, en 4K, 3D y HDR premium de Barco. Regresa a los cines el 9 de octubre.” Entérese: La historia que iba a formar parte de una serie de Alejandro G. Iñárritu y ahora llega a los cines colombianos

El reestreno está previsto para el 9 de octubre, fecha en la que el público podrá volver a disfrutar la cinta restaurada en 4K y adaptada para formatos de exhibición premium, una experiencia que busca acercar a las nuevas generaciones y a los seguidores de la película a uno de los títulos más importantes del cine fantástico del siglo XXI.

Una historia que marcó al cine fantástico

Estrenada en 2006, El laberinto del fauno mezcla la fantasía oscura con el drama histórico ambientado en la España franquista de 1944. La protagonista es Ofelia, interpretada por Ivana Baquero, una niña que se muda junto a su madre embarazada al destacamento militar donde vive el temido capitán Vidal, personaje encarnado por Sergi López. Le puede interesar: El fenómeno Frankenstein de Guillermo del Toro, la película más vista de Netflix

Mientras enfrenta la violencia de la posguerra, Ofelia descubre un antiguo laberinto donde un misterioso fauno, interpretado por Doug Jones, le revela que podría ser la reencarnación de una princesa de un reino subterráneo. Para demostrarlo deberá superar tres peligrosas pruebas que la llevarán a transitar entre la realidad y un universo fantástico. La película también contó con la actuación de Maribel Verdú y se convirtió en una de las producciones más influyentes de Guillermo del Toro gracias a la manera en que contrapone la imaginación infantil con la brutalidad del autoritarismo y la guerra.

Del éxito en Cannes a los premios Óscar

Antes de su estreno comercial, la película fue presentada en Festival de Cannes, donde recibió una ovación de pie de 22 minutos, una de las más largas registradas en la historia del certamen. Precisamente este año, la versión restaurada en 4K regresó al festival francés como parte de las actividades conmemorativas por los 20 años del largometraje.