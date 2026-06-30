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Guillermo del Toro confirma el regreso de ‘El laberinto del fauno’ a los cines por sus 20 años

La obra maestra del cineasta mexicano volverá a la pantalla grande el próximo 9 de octubre con una versión restaurada en 4K, 3D y HDR, dos décadas después de convertirse en un referente del cine fantástico contemporáneo.

  • Guillermo del Toro anuncia el regreso de El laberinto del fauno a los cines por el 20.º aniversario de su estreno. Foto: captura de video
    Guillermo del Toro anuncia el regreso de El laberinto del fauno a los cines por el 20.º aniversario de su estreno. Foto: captura de video
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 58 minutos
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Veinte años después de su estreno, El laberinto del fauno volverá a proyectarse en salas de cine. El anuncio fue hecho por director mexicano, Guillermo del Toro, quien confirmó a través de sus redes sociales el esperado reestreno de una de las películas más aclamadas de su carrera.

El cineasta compartió el tráiler oficial de esta edición conmemorativa acompañado del mensaje: “Algunas historias nunca nos abandonan. Mira el tráiler oficial del reestreno por el 20.º aniversario de El laberinto del fauno y vive la obra maestra de Guillermo del Toro como nunca antes, en 4K, 3D y HDR premium de Barco. Regresa a los cines el 9 de octubre.”

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El reestreno está previsto para el 9 de octubre, fecha en la que el público podrá volver a disfrutar la cinta restaurada en 4K y adaptada para formatos de exhibición premium, una experiencia que busca acercar a las nuevas generaciones y a los seguidores de la película a uno de los títulos más importantes del cine fantástico del siglo XXI.

Una historia que marcó al cine fantástico

Estrenada en 2006, El laberinto del fauno mezcla la fantasía oscura con el drama histórico ambientado en la España franquista de 1944. La protagonista es Ofelia, interpretada por Ivana Baquero, una niña que se muda junto a su madre embarazada al destacamento militar donde vive el temido capitán Vidal, personaje encarnado por Sergi López.

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Mientras enfrenta la violencia de la posguerra, Ofelia descubre un antiguo laberinto donde un misterioso fauno, interpretado por Doug Jones, le revela que podría ser la reencarnación de una princesa de un reino subterráneo. Para demostrarlo deberá superar tres peligrosas pruebas que la llevarán a transitar entre la realidad y un universo fantástico.

La película también contó con la actuación de Maribel Verdú y se convirtió en una de las producciones más influyentes de Guillermo del Toro gracias a la manera en que contrapone la imaginación infantil con la brutalidad del autoritarismo y la guerra.

Del éxito en Cannes a los premios Óscar

Antes de su estreno comercial, la película fue presentada en Festival de Cannes, donde recibió una ovación de pie de 22 minutos, una de las más largas registradas en la historia del certamen.

Precisamente este año, la versión restaurada en 4K regresó al festival francés como parte de las actividades conmemorativas por los 20 años del largometraje.

Durante esa visita, Guillermo del Toro recordó las dificultades que enfrentó durante la producción y aseguró: “hacer esta película fue como ir contra la corriente en todo momento. Fue la segunda peor experiencia cinematográfica de mi vida, la primera fue ‘Mimic’ (su primer filme en Hollywood) con los Weinstein, aquello fue horrible“.

Pese a ese complejo proceso creativo, El laberinto del fauno se convirtió en un fenómeno internacional. Con un presupuesto cercano a los 19 millones de dólares, recaudó alrededor de 84 millones en la taquilla mundial.

Además, obtuvo seis nominaciones a los premios Óscar, de los cuales ganó tres: Mejor Fotografía, Mejor Dirección de Arte y Diseño de Producción y Mejor Maquillaje. La producción también fue reconocida en los Premios Goya y Premio Ariel.

Dos décadas después de su estreno, el regreso de El laberinto del fauno representa una nueva oportunidad para que el público reviva en pantalla grande una película que continúa siendo considerada una de las obras esenciales del cine contemporáneo.

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