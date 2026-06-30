Guillermo del Toro confirma el regreso de ‘El laberinto del fauno’ a los cines por sus 20 años

Veinte años después de su estreno, El laberinto del fauno volverá a proyectarse en salas de cine. El anuncio fue hecho por director mexicano, Guillermo del Toro, quien confirmó a través de sus redes sociales el esperado reestreno de una de las películas más aclamadas de su carrera.
El cineasta compartió el tráiler oficial de esta edición conmemorativa acompañado del mensaje: “Algunas historias nunca nos abandonan. Mira el tráiler oficial del reestreno por el 20.º aniversario de El laberinto del fauno y vive la obra maestra de Guillermo del Toro como nunca antes, en 4K, 3D y HDR premium de Barco. Regresa a los cines el 9 de octubre.”
Entérese: La historia que iba a formar parte de una serie de Alejandro G. Iñárritu y ahora llega a los cines colombianos