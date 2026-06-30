Messi y Spider-Man: así se ven juntos el argentino y Tom Holland en promo de la nueva película del universo Marvel

Lionel Messi volvió a ser tendencia, y esta vez por una particularidad muy diferente al Mundial en el que esta debutando. El capitán de la selección argentina apareció junto al actor Tom Holland en un nuevo spot promocional de Spider-Man: Brand New Day, la próxima película del Universo Cinematográfico de Marvel, en una colaboración que une a dos de las figuras más reconocidas del deporte y el entretenimiento. El video, publicado este 30 de junio como parte de la campaña internacional de la película, muestra a Holland en el papel de Peter Parker dentro de una cafetería de Nueva York. Mientras habla por teléfono, la puerta se abre y aparece Messi.

Entérese: Spider-Man: Brand New Day tiene nuevo tráiler: esta es la fecha de estreno de la película ”¿Eres Messi?”, pregunta el personaje interpretado por Holland antes de caerse de la emoción por verlo. El vendedor del establecimiento interviene para confirmar la identidad del futbolista y Peter Parker insiste: “¿Qué haces aquí?”. Messi responde: “Busco al Hombre Araña”.

Al escucharlo, Peter Parker abandona el lugar y reaparece convertido en Spider-Man. El superhéroe se presenta ante el futbolista con toda la naturalidad: “Escuché que me estabas buscando”. Después le pregunta si le tiene miedo a las alturas y, sin esperar demasiado, comienza a balancearse entre los edificios de Nueva York con Messi sujeto a sus telarañas. Mientras Spider-Man avanza entre los edificios, Messi grita durante el trayecto, una secuencia que se hizo viral y empezó a compartirse en redes sociales por aficionados al fútbol y seguidores del universo Marvel. Le puede interesar: Lionel Messi cumple 39 años y el mundo se rinde ante el máximo goleador de los Mundiales El spot concluye con el mensaje “¿Quién será el siguiente?”, una frase que deja abierta la posibilidad de nuevas colaboraciones con otras figuras internacionales como parte de la promoción de la película antes de su estreno. Aunque la aparición del argentino despertó especulaciones entre algunos seguidores, Sony Pictures y Marvel plantean esta colaboración como una acción de mercadeo. Messi no forma parte del reparto ni tendrá participación dentro de la historia de la película. Su presencia responde a una estrategia para ampliar el alcance de la campaña promocional aprovechando la atención internacional que concentra el Mundial de 2026. Hasta ahora, ni Marvel, ni Sony Pictures, ni Lionel Messi han confirmado cuánto recibió el futbolista por participar en el spot promocional. Sin embargo, en redes sociales y algunos medios ha tomado fuerza la versión de haber cobrado alrededor de 15 millones de dólares por aparecer durante los 20 segundos.

El regreso de Peter Parker

En Spider-Man: Brand New Day regresa Tom Holland como Peter Parker después de los acontecimientos narrados en Spider-Man: No Way Home (2021). La nueva película, dirigida por Destin Daniel Cretton, retoma la historia cuatro años después del hechizo de Doctor Strange que borró la identidad de Peter Parker de la memoria de todas las personas.

En este nuevo escenario, Peter vive completamente solo en Nueva York y dedica su vida únicamente a combatir el crimen como Spider-Man. Sin familiares ni amigos que recuerden quién es realmente, el personaje enfrenta una etapa distinta, centrada en reconstruir su vida mientras aparece una nueva amenaza que pondrá a prueba tanto sus habilidades como su estabilidad física.

El elenco incluye nuevamente a Zendaya como MJ y a Jacob Batalon como Ned, además de las incorporaciones de Sadie Sink, Jon Bernthal, Mark Ruffalo, Michael Mando y Tramell Tillman. La dirección está a cargo de Destin Daniel Cretton, quien toma el relevo de Jon Watts en la franquicia protagonizada por Holland.