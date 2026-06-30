Messi y Spider-Man: así se ven juntos el argentino y Tom Holland en promo de la nueva película del universo Marvel

Lionel Messi volvió a ser tendencia, y esta vez por una particularidad muy diferente al Mundial en el que esta debutando. El capitán de la selección argentina apareció junto al actor Tom Holland en un nuevo spot promocional de Spider-Man: Brand New Day, la próxima película del Universo Cinematográfico de Marvel, en una colaboración que une a dos de las figuras más reconocidas del deporte y el entretenimiento.
El video, publicado este 30 de junio como parte de la campaña internacional de la película, muestra a Holland en el papel de Peter Parker dentro de una cafetería de Nueva York. Mientras habla por teléfono, la puerta se abre y aparece Messi.