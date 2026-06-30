La historia que iba a formar parte de una serie de Alejandro G. Iñárritu y ahora llega a los cines colombianos

La noche antes de que habláramos por Zoom, el director de cine mexicano Fernando Eimbcke estuvo en la Cineteca Nacional de México. Allí, sentado junto a Teresita Sánchez, una de las grandes actrices del cine independiente de ese país, no lloraron, sino que “berrearon” en la primera fila de la sala donde se proyectó por primera vez Moscas, la más reciente película que él escribió y dirigió, y que ella protagoniza. Lea: Estudio de animación paisa ganó en el festival de animación más importante del mundo tras coproducir La Violinista La cinta, que llegará a los cines colombianos este jueves, abre la puerta al apartamento de Olga, una mujer que vive sola y que, para conseguir dinero, decide alquilar una de las habitaciones de su casa a un hombre que está de paso por la ciudad porque su esposa se encuentra hospitalizada. A escondidas, él también lleva a su hijo de nueve años, quien luego es descubierto por la propietaria. Contra todo pronóstico, entre ambos comienza a construirse una amistad que parecía improbable. Como explicó Eimbcke antes de relatar cómo fue la premiere en México, Moscas nació de una idea que tuvo hace más de veinte años. Un día, mientras conducía por Ciudad de México, pasó frente al CUPA, un conjunto habitacional ubicado en la colonia Del Valle, donde vio un letrero que decía: “Se rentan habitaciones para familiares de pacientes del Hospital 20 de Noviembre”, el centro médico ubicado justo al frente del edificio y que, exactamente veintidós años después, se convertiría en el escenario donde rodaría su quinta película. La impresión fue tal que escribió el primer guion en apenas dos días. Tenía 45 cuartillas. En un principio, la historia fue concebida para televisión porque haría parte de una serie en la que trabajaba el ganador del Óscar, Alejandro G. Iñárritu. El proyecto consistía en una producción conformada por varios episodios, cada uno dirigido por un realizador diferente. “Estábamos muy cerca de la preproducción, ya era oficial. Pero hubo diferencias con la televisora. En esa época no existían las plataformas y era algo muy difícil de asimilar. Entonces el proyecto no siguió y ese archivo quedó guardado. Dieciocho años después, mientras hacía una limpieza en una computadora, lo encontré. Lo leí, le escribí a Alejandro y le pregunté: ‘Alejandro, ¿lo puedo usar?’. Y me respondió: ‘Es tuyo, va’”, cuenta Fernando.

Con un “esqueleto” ya listo, lo que hizo fue darle estructura emocional y profundidad a los personajes junto a Vanessa Garnica, coguionista de la película. Y uno de esos que ganó hondura fue Cristian, el niño de nueve años interpretado por Bastian Escobar, quien debutó en la actuación con esta cinta que pasó por el Festival Internacional de Cine de Berlín - Berlinale, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y el Festival de Cannes. Antes de contar cómo es para un director trabajar con un niño que nunca ha actuado frente a una cámara, hay que decir que Moscas hace parte del regreso de Eimbcke al cine, uno de los directores de cine independiente mexicanos más relevantes de las últimas décadas. El nacido en Ciudad de México estuvo por fuera del set por poco más de diez años –en los que escribió de todo, estudió y vio muchas, muchas películas– y volvió a dirigir en 2025, con Olmo, donde continuó explorando el interés por la adolescencia que sentó en sus primeras películas, el cual se transforma y pasa a mirar a la infancia en esta nueva película. Ahora, en cuanto a dirigir a un niño, dice Fernando que es totalmente diferente, que todas las estrategias que hay bajo la manga para dirigir actores dejan de servir y que es necesario hacer borrón y cuenta nueva.

“Hay una idea de Truffaut que siempre me ha gustado: decía que los niños eran cineastas nativos. El cine se construye con acciones y un niño responde justamente a las acciones. Si le das una acción clara, sencilla y con un deseo, y le vas poniendo obstáculos, ahí empieza a construirse el drama y aparece esa frescura tan especial”, asegura. Para mantener viva esa espontaneidad, en Moscas trabajaron junto a un acting coach y, además de eso, Carla, la mamá de Bastian, estuvo presente durante toda la grabación. De hecho, cuenta el cineasta, ella era la única que podía decir “corte” en cualquier escena, solo si sentía que su hijo no estaba seguro o si no se sentía cómoda con la situación. Como ha coincidido la crítica, esta es una cinta sencilla: está en blanco y negro, tiene pocos personajes. Pero no por eso es simple emocionalmente. Moscas aborda el duelo, la ternura y la soledad –con la que afirma Eimbcke sentirse identificado– desde lo cotidiano, con imágenes del día a día, pero no por eso menos poderosas.