La historia que iba a formar parte de una serie de Alejandro G. Iñárritu y ahora llega a los cines colombianos

La noche antes de que habláramos por Zoom, el director de cine mexicano Fernando Eimbcke estuvo en la Cineteca Nacional de México. Allí, sentado junto a Teresita Sánchez, una de las grandes actrices del cine independiente de ese país, no lloraron, sino que “berrearon” en la primera fila de la sala donde se proyectó por primera vez Moscas, la más reciente película que él escribió y dirigió, y que ella protagoniza.
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La cinta, que llegará a los cines colombianos este jueves, abre la puerta al apartamento de Olga, una mujer que vive sola y que, para conseguir dinero, decide alquilar una de las habitaciones de su casa a un hombre que está de paso por la ciudad porque su esposa se encuentra hospitalizada. A escondidas, él también lleva a su hijo de nueve años, quien luego es descubierto por la propietaria. Contra todo pronóstico, entre ambos comienza a construirse una amistad que parecía improbable.
Como explicó Eimbcke antes de relatar cómo fue la premiere en México, Moscas nació de una idea que tuvo hace más de veinte años. Un día, mientras conducía por Ciudad de México, pasó frente al CUPA, un conjunto habitacional ubicado en la colonia Del Valle, donde vio un letrero que decía: “Se rentan habitaciones para familiares de pacientes del Hospital 20 de Noviembre”, el centro médico ubicado justo al frente del edificio y que, exactamente veintidós años después, se convertiría en el escenario donde rodaría su quinta película.
La impresión fue tal que escribió el primer guion en apenas dos días. Tenía 45 cuartillas. En un principio, la historia fue concebida para televisión porque haría parte de una serie en la que trabajaba el ganador del Óscar, Alejandro G. Iñárritu. El proyecto consistía en una producción conformada por varios episodios, cada uno dirigido por un realizador diferente.
“Estábamos muy cerca de la preproducción, ya era oficial. Pero hubo diferencias con la televisora. En esa época no existían las plataformas y era algo muy difícil de asimilar. Entonces el proyecto no siguió y ese archivo quedó guardado. Dieciocho años después, mientras hacía una limpieza en una computadora, lo encontré. Lo leí, le escribí a Alejandro y le pregunté: ‘Alejandro, ¿lo puedo usar?’. Y me respondió: ‘Es tuyo, va’”, cuenta Fernando.