¿Un huevo por más de cien mil millones de pesos? Este precio logró uno de Fabergé en subasta

El Huevo de Invierno, considerada una de las piezas más bellas creadas por el joyero Fabergé, se subastó este martes en Londres por la suma récord de 30 millones de dólares (114.000.000.000 de pesos).

La joya, que despertó el interés de coleccionistas internacionales, estaba valorada en más de 25 millones de dólares por Christie’s, que no reveló ni la identidad ni la nacionalidad del comprador.

Nicolás II, el último zar de Rusia, encargó el objeto en 1913 a la Casa Fabergé, como regalo a su madre. El ‘Winter Egg’ está tallado en un frágil cristal de roca y adornado con más de 4.500 diamantes.

El récord anterior para una joya similar se efectuó en 2007, cuando el llamado huevo Rothschild, fue vendido por la misma casa por unos 11,25 millones de dólares a un coleccionista ruso.

La casa de joyería y orfebrería rusa Fabergé creó un total de 50 huevos para la familia imperial rusa con motivo de las fiestas de Pascua, antes de la caída del régimen en 1917.