Medellín tendrá taller y concierto gratis de música Wayuu este fin de semana con Circuitos Vivos

La música del pueblo Wayuu, el bullerengue del Caribe, el circo contemporáneo y la danza inspirada en la literatura latinoamericana harán parte de la agenda de Circuitos Vivos, una iniciativa que este fin de semana recorrerá cinco territorios del país con una programación gratuita enfocada en la circulación de las artes y el intercambio de saberes entre artistas y comunidades. Durante el 10 y 11 de julio, el proyecto ofrecerá 10 actividades de acceso libre entre conciertos, presentaciones de teatro, danza, talleres y conversatorios en Cartagena, Cúcuta, Medellín, Pamplona y Ubaté, con la participación de artistas provenientes de Antioquia, La Guajira, Bogotá y Bucaramanga. Entérese: Medellín busca que el tango haga parte del Patrimonio Cultural Inmaterial Distrital, ¿qué significa eso? La propuesta, liderada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, busca que cada encuentro vaya más allá de la presentación artística. Por eso, además de las funciones, incluye una Franja de Saberes, un espacio en el que el público puede conversar con los creadores, conocer sus procesos y acercarse a las tradiciones, memorias e identidades que inspiran sus obras.

La directora de Artes del Ministerio, Maira Salamanca, destacó el alcance que tendrá la iniciativa en diferentes regiones del país. “En más de 13 territorios del país estaremos con una oferta de más de 50 presentaciones artísticas de música, teatro, danza, circo, toda una variedad con acceso libre para todos. Nos estará recibiendo Santa Marta, Riohacha, Armero, San Agustín, Ipiales, Quibdó, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca. Vamos a estar en todo el país compartiendo esta oferta”.

Salamanca señaló que el proyecto busca seguir ampliando las oportunidades para la circulación de los artistas y el acceso del público a estas expresiones culturales. “Esta plataforma para los artistas que nos permitirá seguir ampliando esta posibilidad y este acceso para todos. Toda la información la encuentran en www.mincultura.gov.co y en las redes sociales del Ministerio de las Culturas”.

Agenda de Circuitos Vivos en Medellín este sábado 11 de julio

En la capital antioqueña, la jornada estará dedicada a las sonoridades ancestrales del pueblo Wayuu de la mano del músico Henry Pimienta Pushaina, oriundo de Uribia (La Guajira). La agenda comenzará a las 4:00 p. m. con la Franja de Saberes “Guitarra Wayuu: Sonoridades que nacen del territorio ancestral”, un espacio para conocer la tradición musical de esta comunidad indígena. Posteriormente, a las 5:00 p. m., se realizará el concierto “Guitarra Wayuu: Sonoridades que nacen del territorio ancestral”, un recorrido musical inspirado en la identidad y las expresiones culturales del pueblo Wayuu. Ambas actividades tendrán lugar en la Casa de Cultura de Paz Betsabé Espinal, ubicada en el barrio San Benito, en el centro de Medellín.

Así será la agenda de Circuitos Vivos en Cartagena, Cúcuta y Pamplona

En Cartagena, el viernes 10 de julio la agrupación Alma Negra, de Apartadó (Antioquia), ofrecerá un taller de Rueda de Bullerengue a las 5:00 p. m. y, una hora después, un concierto en la Casa Bolívar que combinará las raíces afrocolombianas con nuevas sonoridades del Caribe. En Cúcuta, el colectivo Kortocirquito presentará el viernes a las 7:00 p. m. la obra En el vientre de la montaña en el Teatro La Casa de los Sueños. Al día siguiente, el grupo dirigirá el taller “De la idea al movimiento” sobre circo contemporáneo en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero. Por su parte, Pamplona tendrá una programación que combinará teatro y danza. El viernes se realizará el conversatorio “El viaje creativo de Perder la casa en la bolirrana”, seguido de la presentación de Gato e’ Monte en el Teatro Jáuregui. El sábado, la Compañía MuDanza, de Bucaramanga, desarrollará un taller y posteriormente presentará la obra La muerte de Santiago Nasar, inspirada en la novela Crónica de una muerte anunciada. Con esta programación, Circuitos Vivos busca acercar a artistas y comunidades mediante actividades gratuitas de música, teatro, danza, circo y espacios de formación en distintos territorios del país. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas: