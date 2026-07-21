Paisa que lleva décadas investigando a Julio Cortázar desmiente a Peri Rossi y asegura que no murió de VIH

En su casa en el barrio El Salvador (Medellín), Fernando Rivillas tiene los libros suficientes para llenar dos pisos. Por estos días –mediados de julio–, un amigo suyo los ordena según los criterios de la lengua y la nacionalidad. En un lado, por ejemplo, están los escritos por autores ingleses. En otro, alineados, están los de autores colombianos. Sin embargo, los libros de Julio Cortazar no están en el sitio de los autores argentinos. Están puestos en un mueble, cerca al dormitorio que Rivillas utiliza quince días al mes. El resto del tiempo lo pasa en Barranquilla, donde ejerce la medicina.
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Pintor, escritor y líder de un taller literario, Rivillas despertó la curiosidad de la prensa nacional con la reciente publicación de Julio Cortázar, El escritor y sus cuatro amores, una biografía del cronopio mayor en la que cuestiona las causas de su muerte. En ese libro, que fue finalista del Concurso de Novela de la Cámara de Comercio de Medellín, Rivillas desmiente versiones dadas por Cristina Peri Rossi (que en un libro soltó la versión del sida) y traza el perfil afectivo del escritor argentino.
Rivillas cuenta que su acercamiento a Cortázar comenzó en 1984. En ese momento cursaba estudios de medicina y descubrió su obra a través de un suplemento dominical de El Espectador dedicado al escritor argentino. “Leí varios cuentos y al final decía que el autor había muerto. Desde ahí empecé a buscar sus libros”, dice el escritor. Con el paso de los años continuó leyendo su obra hasta que, en 1999, encontró una biografía escrita por el argentino Mario Goloboff. Aunque la consideró un trabajo importante, sintió que dejaba episodios sin explorar en toda su complejidad. Esa impresión lo llevó a iniciar su propia investigación.