“Mañana será bonito”, el álbum que la paisa Karol G estrenó en la madrugada de este viernes, es el más íntimo y confesional que la artista ha hecho a lo largo de su carrera. Las 17 canciones que lo integran son una radiografía de lo que la popular Bichota ha vivido en los dos últimos años de su vida, un periodo de tiempo que ella misma define como “lleno de vivencias, de experiencias, de momentos y de muchos estados emocionales”. En este álbum, que le tomó un año de trabajo, Karol G le apuesta al reguetón, el género que la apasiona y con el que se convirtió en un referente en el mundo del empoderamiento femenino, del poder de la mujer. A la vez se da ciertas libertades para explorar otros géneros como el pop, la bachata y el trap. Sin duda, el tema más llamativo del disco es TQG, que interpreta al lado de Shakira, lo que Karol define como un sueño cumplido. La canción Ese desamor, ese despecho y tusa es más que evidente en TQG, un sencillo en el que ambas muestran el enojo, rabia y resiliencia que tuvieron después de sus frustradas relaciones sentimentales. El tema comienza con la voz de Karol, para luego darle paso a un coro con Shakira, que continúa sola en la canción, mientras que al final vuelve a aparecer la voz de la paisa. En el sencillo, por ejemplo, Karol dice frases como: “Verte con una nueva me dolió”, “por acá no eres bienvenido”, “si ella supiera que me buscas todavía” y “te quedó grande esta Bichota”, en clara alusión a Anuel AA, con quien sostuvo una relación durante tres años. Sin duda, TQG despertará tanto o más ampolla de la que generó el sencillo Shakira bzrp music sessions vol. 53, porque ambas cantantes son contundentes y directas en contra de sus exparejas. “Tú te alejaste mucho y yo de lejos no veo”, canta con ironía la Bichota paisa. En la canción también se le escucha decir: “Al menos conmigo, yo te mantenía bonito”, haciendo alusión a los comentarios sobre el estado físico actual de Anuel. La barranquillera no se queda atrás y a Gerard Piqué le dedica versos como: “Tú saliendo a buscar comida fuera y yo pensando que era la monotonía”, haciendo alusión a la infidelidad del exfutbolista del Barcelona con Clara Chía. Karol G habló con EL COLOMBIANO sobre este álbum y lo que representa para ella.

¿Cómo surge el título del álbum “Mañana será bonito”, un nombre lleno de esperanza? “Este álbum está inspirado en un proceso evolutivo y una transición de los últimos dos años en mi vida y en mi carrera profesional. Reúne un montón de vivencias, de experiencias, de momentos y de muchos estados emocionales. Desde sentirme feliz, triste, enamorada, enfiestada, sexy, liberada y empoderada. El nombre del álbum es una frase que me repetía a mí misma cuando veía o sentía que las cosas no estaban bien. Sentía que estaba pasando por un gran momento de mi carrera, pero personalmente estaba muy desconectada de mí misma y de mi entorno. A veces a pesar de tantas bendiciones que la vida me ha dado, no me sentía feliz. Así que todos los días me decía a mí misma: no importa, mañana será bonito, mañana será bonito”. Ese es el mensaje que quiero transmitirles, que a pesar de que la vida a veces nos pone en situaciones complejas, que por mucho daño que nos hagan o por nublado que se ponga, al día siguiente saldrá el sol y todo será bonito”. ¿Cuánto tiempo trabajó en el disco, especialmente después de un 2022 tan copado con tantas giras? ¿Cómo sacó tiempo? “Este disco lo estuve trabajando por mucho más de un año. Fue un poco difícil para mí porque estaba en medio de giras, viajes y de muchas cosas que estaban pasando alrededor de mi proyecto, pero siempre con la inspiración, la motivación y la energía de seguir trabajando en mi música y llevar a mis fans lo mejor de mí. Creo que en cada una de esas 17 canciones se ve reflejado esto. Respecto a la entrega de mi álbum todos los días seguía encontrando algo que quería cambiar o repensar, o encontrando pequeños detalles que quería actualizar o mejorar. Fue difícil entregarlo, pero ahora que está terminado no puedo esperar a que la gente lo escuche, y a que reciban el mensaje y el amor que quiero transmitirles a través del mismo”. ¿Cuéntenos detalles de cómo se dio el contacto con Shakira, quién buscó a quién, ya antes había hablado con ella, qué significa este junte? “Mi colaboración con Shakira es un sueño cumplido. Siempre ha sido un referente para mí, además de ser colombiana. Es como esa artista que siempre viste y que piensas que ojalá algún día llegaras a representar a tu país de esa forma tan increíble como ella lo ha hecho. Trabajar con Shakira ha sido una experiencia enriquecedora y he aprendido mucho de ella. Mi admiración es profunda”.

La paisa estuvo trabajando un año entero en este a´lbum. FOTO Cortesía Universal Music

¿Cómo seleccionó los artistas con los que colabora, en el caso de Romeo, Sean Paul o Quevedo? “En mi álbum tengo colaboraciones superversátiles, soñadas para mí. A Romeo Santos lo invite a participar en X SI Volvemos, y fue un honor para mí que el aceptara la invitación. Al igual que Shakira, Sean Paul, Quevedo, J Quiles, Bad Gyal, Carla Morrison Angel Dior, Ovy, Maldy y Sech, todos ellos artistas a quien admiro, aprecio y agradezco mucho por sumar con su talento a mi álbum”. ¿Soñó lo que está viviendo, a esta escala tan alta? “Todavía no me lo creo, esta semana he estado pensando mucho y agradeciendo mucho por las cosas increíbles que me han pasado. Han sido muchos años de trabajo y siempre que alcanzo un sueño o una meta se me abren un montón más por lograr”. ¿Qué siente cuando escucha y ve que es la artista latina más escuchada en Spotify, que sus canciones y shows rompen récords? “Esto me pone aún mas retos y responsabilidad, me hace muy feliz ver cómo paso a paso y luego de tanto trabajo hemos ido batiendo récords que lo que hacen, cómo te dije antes, es abrirme más metas y sueños a cumplir”.